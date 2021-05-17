Манікюр у неонових відтінках вже встигли спробувати Джей Ло, Джіджі Хадід, Кайлі Дженнер та інші зіркові модниці. Профілі в інстаграмі відомих нейл-майстрів також рясніють ідеями для неонового дизайну нігтів.

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Зірки показали трендовий манікюр літа 2021

Зіркового нейл-майстра Тома Бачіка вже відвідала і зробила манікюр у неонових відтінках Дженніфер Лопес. Том поділився результатом роботи на своїй інстаграм-сторінці. До своїх майстрів манікюру також завітали й інші знаменитості. Наприклад, нещодавно для святкування свого дня народження Джіджі Хадід вибрала яскравий френч та сміливе поєднання насичених матових відтінків. Натомість Кайлі Дженнер витримала манікюр в одному неоновому відтінку – салатовому.

Зіркові нейл-майстри переконані, що неонові нігті будуть головним трендом літа 2021. Адже вони можуть стати яскравим акцентом у будь-якому образі: як повсякденному, так і вечірньому. Додамо, що модним буде не лише однотонний неоновий манікюр, але й різні варіанти дизайну нігтів з неоновим міксом відтінків – від райдужного до французького стилю.

Літо – той самий сезон, який створений для задоволення найбільш божевільних б’юті-примх. Експериментуйте з неоновими відтінками. Уявіть, як стильно буде виглядати проста неонова рожева смужка посередині нігтя, або класичний французький манікюр з неоновою смужкою,

– ділиться думкою відомий нейл-майстер Бріттні Бойс.

Надихайтеся на створення яскравого трендового манікюру за допомогою красивих ідей.