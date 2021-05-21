Универсальность и обольстительность: 22 идеи для маникюра в пастельных тонах

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Даже некоторые мужчины признаются, что пастельный оттенок на ногтях девушки выглядит очень привлекательно. Преимуществом такого маникюра является разнообразие цветовой палитры, которую можно смешать с белым лаком и получить пастельный тон: розовый, фиолетовый, салатовый, желтый, бежевый, персиковый, голубой. Летом маникюр в пастельных оттенках будет особенно актуальным.