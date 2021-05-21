Универсальность и обольстительность: 22 идеи для маникюра в пастельных тонах

21 мая 2021 , 08:32
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Источник:

24 канал

Даже некоторые мужчины признаются, что пастельный оттенок на ногтях девушки выглядит очень привлекательно. Преимуществом такого маникюра является разнообразие цветовой палитры, которую можно смешать с белым лаком и получить пастельный тон: розовый, фиолетовый, салатовый, желтый, бежевый, персиковый, голубой. Летом маникюр в пастельных оттенках будет особенно актуальным.

Интересно и то, что маникюр в пастельных оттенках будет иметь удачный вид как с однотонным покрытием, так и с нейл-дизайном. Также можно экспериментировать с "лунным" стилем или мраморным эффектом на ногтях. Вдохновляйтесь идеями, фантазируйте и создавайте модный пастельный маникюр.

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Маникюр в пастельных оттенках

Пастельные игривые волны

Нежные тучки и звездочки на ногтях

Однотонное пастельное покрытие

Взрыв фантазии

Нетипичный френч

Маникюр в лунном стиле

Нейл-дизайн с летними цветами

Пастельная комбинация геометрических фигур

Обольстительный градиентный нейл-арт

Креативный разноцветный маникюр в пастельных оттенках

 

Автор: Лідія Цюпера