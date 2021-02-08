Усвідомлене користування, лайфхаки та інші секрети краси української співачки GARZA

Українська співачка GARZA, справжнє ім’я якої Анна Розумовська, дотримується позиції усвідомленого споживання та духовного розвитку. Адже вона вірить, що від сприйняття світу залежить наше ставлення до власного тіла. Також вона знає чимало б’юті-лайфхаків та секретів краси, якими захоплено ділиться зі всіма.

GARZA доглядає за шкірою обличчя, тілом та волоссям. У неї є власна ідеальна б’юті-рутина, яку вона відповідально створювала. Дівчина є прихильницею натуральної краси і знає, як її зберігати та вдосконалювати.

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Секрети краси від співачки GARZA

Українська артистка кожен свій ранок починає із вмивання обличчя теплою водою. Потім вона використовує гель з олією насіння конопель, а після нього – улюблену тканинну маску. Допоки маска ще є на обличчі, GARZA робить масаж нефритовим роликом, допомагаючи шкірі краще увібрати усі корисні речовини, щоб бути в тонусі та активізувати кровообіг. Залишки маски співачка видаляє водою, а потім протирає обличчя кубиком льоду з настою ромашки. На звершення вона наносить тонік без спирту з календулою та крем.

GARZA розповідає, що корегує свою б’юті-рутину 1 раз на 3 місяці. Наприклад, взимку вона робить акцент на зволоженні, навесні – на живленні, влітку частіше використовує легкі сироватки та засоби для захисту шкіри, а восени інтенсивніше вітамінізує і зволожує обличчя і тіло.

Співачка не приховує, що у неї довгі вії від природи, але зі світлими кінцями. Тому вона фарбує їх у бровиста.

Чесно зізнаюся, мені не подобається, коли щось наносять на вії. Як на мене, це неестетично, якщо видно старання дівчини "бути красивою". Але, в ситуаціях, коли не встигаю фарбувати вії, у мене в косметичці є туш для вій від YSL, але це екстрений випадок,

– говорить GARZA.

Також виконавиця ділиться, що вона вже визначила своїх помічників краси і здоров’я, які допомагають їй у догляді за тілом. Насамперед дівчина наголошує на спорті і контрастному душі. А потім згадує про зволожувальний крем для тіла, яких у неї безліч. Обираючи продукт, GARZA звертає увагу на своє бажання та його консистенцію.

Анна також дбає про своє волосся. Їй подобається, коли воно у неї шовковисте. Тому ретельно вибирає доглядові продукти для здоров’я своєї шевелюри.

Користуюся зволожуючими засобами, наношу маски, ексфоліанти для шкіри голови від Lebel і незмивний догляд для волосся. Якщо немає потреби для укладання феном, волосся сохне природним шляхом,

– каже молода співачка.

Головним секретом краси GARZA є розуміння свого тіла і того, що йому потрібно в даний момент. Наприклад, артистка зазначає, що основним її б’юті-правилом є здоровий сон. Вона додає: "Косметика – це зволоження. Не треба сподіватися на диво після крему або навіть ще кардинальніше – після уколів, якщо харчування і сон не налагоджені".