Якщо ви прагнете зменшити пігментацію, розгладити зморшки чи освіжити тон шкіри, ймовірно, слід переглянути своє щоденне меню. Багато проблем з дермою виникають саме через неправильне харчування. Існують 5 головних принципів, які допоможуть вам збалансувати раціон та зберігати ідеальний стан шкіри.