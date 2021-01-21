Менше цукру, більше жирів: 5 принципів у харчуванні для ідеальної шкіри
Якщо ви прагнете зменшити пігментацію, розгладити зморшки чи освіжити тон шкіри, ймовірно, слід переглянути своє щоденне меню. Багато проблем з дермою виникають саме через неправильне харчування. Існують 5 головних принципів, які допоможуть вам збалансувати раціон та зберігати ідеальний стан шкіри.
Дерматологиня-нутриціологиня з Лондона Кассандра Барнс стверджує, що шкірі не допоможе жоден крем, якщо у вашому раціоні є дисбаланс. Тому вона розробила 5 основних принципів харчування, які допоможуть омолодити шкіру, пише Cosmopolitan.
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Як харчуватися, щоб мати ідеальну шкіру
- Відмовтеся від цукру. Кассандра Барнс переконана, що цукор найбільше провокує появу зморшок. Вона пояснює, як це відбувається: "Волокна колагену кристалізуються, і замість того, щоб скорочуватися і розтягуватися, вони просто ламаються під час мімічних рухів. І все: залом через 1-2 роки перетвориться у повноцінну зморшку". Коли ви вирішите припинити вживати цукор, то результат зусиль буде помітно не одразу. Адже потрібен час на утворення нових волокон.
- Жиру – так. Завдяки жирним кислотам, які вбудовуються у верхні шари шкіри, мембранні клітини зміцнюються. Таким чином шкіра стає еластичною та захищеною від вільних радикалів, вона краще утримує вологу. Аби збагатити організм жиром, їжте більше жирної риби, горіхи, авокадо і рослинні олії.
- Вживайте більше вітаміну C. Він сприятиме довгій молодості вашої шкіри. Аби збільшити його кількість в організмі додайте цитрусових у раціон, якщо у вас немає проблем зі шлунком, або вживайте вітамін C у вигляді розчину чи таблетках.
- Додайте цинку. Якщо їсти багато продуктів, які містять цинк, то клітини епідермісу швидше регенеруватимуться. Також завдяки йому шкіра матиме рівний тон, здоровий колір, на ній не з’являтимуться запалення і прищі. Нехай кунжут, гарбузове насіння, арахіс, хумус чи насіння соняшника стануть невід’ємною частиною вашого раціону.
- Більше білків. Дерматологиня-нутриціологиня з Лондона пояснює: "На кожен кілограм вашої ваги потрібно вживати 1 грам білка на добу. Якщо білка менше – шкіра старіє значно швидше. Саме з білка будуть вибудувані молоді волокна колагену, еластину, білок потрібен для енергетичного обміну, словом – перевірте, щоб м’ясні або рибні страви ви їли не менше, ніж двічі на добу".
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