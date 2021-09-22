Відомо, що 24-річна Кайлі Дженнер має маленьку донечку Стормі, але на початку наступного року стане матір'ю вдруге. Якщо свою першу вагітність від Тревіса Скотта вона приховувала, то про другу повідомила вже на другому триместрі вагітності. Відтак, вона змогла втілити у реальність свій задум про доглядову дитячу косметику.

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Я дуже рада представити вам Kylie Baby. Коли я стала мамою, я мріяла розробити чистий, безпечний, ефективний та свідомий догляд за дитиною. Я знаю, що ми всі хочемо всього найкращого для наших дітей, тому зробити цю лінію повністю веганською та гіпоалергенною було для мене дуже особистою справою! Я так пишаюся цими продуктами і не могла дочекатися, щоб поділитися цим з вами та вашою родиною!

– поділилась схвильована Кайлі.

На першому знімку з рекламної кампанії позує вагітна Кайлі з донечкою Стормі. Вони сидять у схожих блакитних образах – мама у сукні, а дівчинка у халаті – і разом вони розглядають пляшки з косметикою.



Кайлі Дженнер з донькою Стормі у рекламі Kylie Baby / Фото з інстаграму зірки

Що увійде в лінійку косметики Kylie Baby

Шампунь

Кондиціонер

Піна для ванни

Лосьйон для тіла

Усі вони мають стильний дизайн: лаконічні флакони у рожево-блакитних відтінках, які можуть підійти для будь-кого: хлопчика або дівчинки. Милі білі хмарки додають дизайну легкості та невимушеності.



Засоби для тіла дітей від Kylie Baby / Фото з інстаграму бренду