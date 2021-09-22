Известно, что у 24-летней Кайли Дженнер есть маленька дочь Сторми, но в начале следующего года она станет матерью во второй раз. Если свою первую беременность от Трэвиса Скотта она скрывала, то о второй сообщила уже на втором триместре беременности. Следовательно, она смогла воплотить в реальность свой замысел об уходовой детской косметике.

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Я очень рада представить вам Kylie Baby. Когда я стала мамой, я мечтала разработать чистый, безопасный, эффективный и сознательный уход за ребенком. Я знаю, что мы все хотим лучшего для наших детей, поэтому сделать эту линию полностью веганской и гипоаллергенной было для меня очень личным делом! Я так горжусь этими продуктами и не могла дождаться, чтобы поделиться этим с вами и вашей семьей!

– поделилась взволнованная Кайли.

На первом снимке из рекламной кампании позирует беременная Кайли с дочкой Сторми. Они сидят в похожих голубых образах – мама в платье, а девочка в халате и вместе они рассматривают бутылки с косметикой.



Кайли Дженнер с дочкой Сторми в рекламе Kylie Baby / Фото из инстаграма звезды

Что войдет в линейку косметики Kylie Baby

Шампунь

Кондиционер

Пена для ванны

Лосьон для тела

Все они имеют стильный дизайн: лаконичные флаконы в розово-голубых оттенках, которые могут подойти для кого: мальчика или девочки. Милые белые облачка добавляют дизайну легкости и непринужденности.

Средства для тела детей от Kylie Baby / Фото з інстаграму бренда