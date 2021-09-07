Венеційський кінофестиваль і червона помада: 13 блискучих б'юті-образів з акцентом на губи

1 вересня в Італії розпочався 78-й Венеційський кінофестиваль. На червоній доріжці відомі селебріті вражали не лише стильним вбранням, але й красивими б'юті-образами. Візажисти Armani Beauty зробили макіяж для 13 зіркових красунь із різними відтінками червоної помади на губах.

Мейк-апи Сари Гадон, Барбари Палвін, Тіни Кунакі з яскравим акцентом на губи справді зачаровують. Знаменитості ще раз довели, що червона помада – це атрибут, який повинен бути в косметичці в кожної жінки.

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Яскраві губи можуть кардинально змінити зовнішній вигляд жінки, додати їй впевненості та особливого вишуканого шарму. У 2021 році на Венеційському кінофестивалі 13 знаменитих жінок продемонстрували, що яскрава помада ефектно доповнює будь-який образ і робить його відповідним до червоної доріжки. Проте важливо правильно вибрати відтінок для себе.

Наприклад, канадська акторка Сара Гадон, відома за фільмами Девіда Кроненберга "Небезпечний метод", "Космополіс" та "Зоряна карта", вибрала червону помаду в стилі russian red, а супермодель Барбара Палвін віддала перевагу помаді винного відтінку. А от англійська акторка Рут Вілсон зробила ставку на червону помаду із цегляним відблиском, яка найбільше підходить до осінньої тематики, коли листя червоніє й багряніє.

Для створення макіяжу з яскравим акцентом на обличчі відомих жінок візажисти використовували блискучі й матові помади від Armani Beauty. Авторитетний італійський бренд пишається своїми розкішними колекціями засобів для губ, а також не перший рік стає одним із головних спонсорів Венеційського кінофестивалю.

Тепер б'юті-експерти переконані, що макіяж з червоною помадою стане найбільш трендовим у 2021 – 2022. Надихайтеся ідеальними прикладами акторок, моделей, співачок.

Блискучі б'юті-образи з червоною помадою у Венеції



Барбара Палвін / Фото з інстаграму моделі



Тіна Кунакі / Фото з інстаграму Armani Beauty



Адріа Архона / Фото з інстаграму Armani Beauty



Сара Гадон / Фото з інстаграму акторки



Джессіка Честейн / Фото з інстаграму Ренато Кампора



Беатріче Вендрамін / Фото з інстаграму акторки



Джузі Бушемі / Фото з інстаграму акторки



Грета Ферро / Фото з інстаграму моделі



Мод Апатоу / Фото з інстаграму акторки



Людовіка Мартіно / Фото з інстаграму акторки



Рут Вілсон / Фото з інстаграму @lorddelamare99



Антонія Джентрі / Фото з інстаграму Armani Beauty



Ширин Бутелла / Фото з інстаграму акторки