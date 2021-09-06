Джей Ло вразила свою 174-мільйонну аудиторію в інстаграму ідеальною шкірою в новому макіяжі. Втім зірка сама зізналася в одному інтерв'ю, що шкіра – це єдине, про що її запитують частіше, ніж про фільми й музику. Мері Філліпс подбала, щоб у новому мейк-апі зірки її тон обличчя був бездоганним бронзовим, окремі ділянки обличчя сяяли завдяки хайлайтеру, а блиск на губах глянцево виблискував.

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Бронзовий макіяж Дженніфер Лопес: як повторити за 6 кроків

Підготовка шкіри. Перший і найважливіший етап. Насамперед потрібно нанести на обличчя зволожувальний крем і розподілити матуючий праймер по Т-зоні. Для тону використовуйте освітлювальну основу, наносячи її вологим спонжем. Потім використовуйте консилер з кремовою текстурою під очі й на інші ділянки, де необхідне невелике маскування. Зафіксуйте усі попередні б'юті-кроки пудрою.



Секрет ідеального вигляду шкіри / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Скульптурна шкіра Джей Ло. У знаменитої красуні обличчя має особливо розкішний вигляд. Аби досягти ефекту сяйливої і скульптурної шкіри, слід застосовувати кілька пудр для контурингу і висвітлення. Матовий теплий відтінок коричневого наносіть на чоло, скроні, вилиці й лінії підборіддя. Пензлем меншого розміру розподіліть пудру більш прохолодного коричневого відтінку під вилицями. Рожевий відтінок використовуйте на "яблучках" щік, а віяловим пензлем нанесіть мерехтливий хайлайтер на ділянку вилиць. Після нанесення кожного нового відтінку, не забувайте ретельно розтушовувати їхні межі, щоб отримати безшовне покриття.

У знаменитої красуні обличчя має особливо розкішний вигляд. Аби досягти ефекту сяйливої і скульптурної шкіри, слід застосовувати кілька пудр для контурингу і висвітлення. Матовий теплий відтінок коричневого наносіть на чоло, скроні, вилиці й лінії підборіддя. Пензлем меншого розміру розподіліть пудру більш прохолодного коричневого відтінку під вилицями. Рожевий відтінок використовуйте на "яблучках" щік, а віяловим пензлем нанесіть мерехтливий хайлайтер на ділянку вилиць. Після нанесення кожного нового відтінку, не забувайте ретельно розтушовувати їхні межі, щоб отримати безшовне покриття. Оформлення брів. Щоб виконати наступний етап, вам знадобиться олівець. Замалюйте прогалини по ділянці брів тонкими, схожими на волосини, штрихами. Після цього акуратно розчешіть брови спеціальною щіточкою, змоченою воском для брів, який забезпечить стійкий вигляд волосків протягом всього дня чи вечора, а також надасть їм глянцевого ефекту ламінованих брів.



Ідея макіяжу від Джей Ло / Фото з інстаграму зірки

Макіяж очей. Першим ділом потрібно нанести на повіки основу для тіней. Щодо відтінків тіней, то віддавайте перевагу нейтральній палітрі. Візьміть пензель для розтушування і матові коричневі тіні. Нанесіть продукт уздовж нижньої частини повіки над лінією росту вій. Не змінюючи відтінок, розподіліть тіні по нижніх повіках, а потім теж саме зробіть мерехтливим золотим відтінком за допомогою плаского пензля.



Мейк-ап на кожен день і для вечірки / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес