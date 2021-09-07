Венецианский кинофестиваль и красная помада: 13 блестящих бьюти-образов с акцентом на губах

1 сентября в Италии начался 78-й Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке известные селебрити поражали не только стильным нарядом, но и красивыми бьюти-образами. Визажисты Armani Beauty сделали макияж для 13 звездных красавиц с различными оттенками красной помады на губах.

Мейк-апы Сары Гадон, Барбары Палвин, Тины Кунаки с ярким акцентом на губы действительно завораживают. Знаменитости еще раз доказали, что красная помада – это атрибут, который должен быть в косметичке у каждой женщины.

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Яркие губы могут кардинально изменить внешний вид женщины, придать ей уверенности и особого изысканного шарма. В 2021 году на Венецианском кинофестивале 13 знаменитых женщин продемонстрировали, что яркая помада эффектно дополняет любой образ и делает его подходящим к красной дорожке. Однако важно правильно выбрать оттенок для себя.

Например, канадская актриса Сара Гадон, известная по фильмам Дэвида Кроненберга "Опасный метод", "Космополис" и "Звездная карта", выбрала красную помаду в стиле russian red, а супермодель Барбара Палвин отдала предпочтение помаде винного оттенка. А вот английская актриса Рут Уилсон сделала ставку на красную помаду с кирпичным отблеском, которая больше всего подходит к осенней тематике, когда листва краснеет и багровеет.

Для создания макияжа с ярким акцентом на лице известных женщин визажисты использовали блестящие и матовые помады от Armani Beauty. Авторитетный итальянский бренд гордится своими роскошными коллекциями средств для губ, а также не первый год становится одним из главных спонсоров Венецианского кинофестиваля.

Теперь бьюти-эксперты уверены, что макияж с красной помадой станет наиболее трендовым в 2021 – 2022. Вдохновляйтесь идеальными примерами актрис, моделей, певиц.

Блестящие бьюти-образы с красной помадой в Венеции



Барбара Палвин / Фото из инстаграма модели



Тина Кунаки / Фото из инстаграма Armani Beauty



Адриа Архона / Фото из инстаграма Armani Beauty



Сара Гадон / Фото из инстаграма актрисы



Джессика Честейн / Фото из инстаграма Ренато Кампора



Беатриче Вендрамин / Фото из инстаграма актрисы



Джузи Бушеми / Фото из инстаграма актрисы



Грета Ферро / Фото из инстаграма модели



Мод Апатоу / Фото из инстаграма актрисы



Людовика Мартино / Фото из инстаграма актрисы



Рут Вилсон / Фото из инстаграма @lorddelamare99



Антония Джентри / Фото из инстаграма Armani Beauty



Ширин Бутелла / Фото из инстаграма актрисы