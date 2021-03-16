Весняне перевтілення: 5 трендів для створення красивого б'юті-образу

Навесні саме час експериментувати з новими трендами у зачісках та макіяжі. У цьому сезоні індустрія краси дивує б'юті-тенденціями, які ще півроку тому здавалися надто екстравагантними. Акцент на губах і вилицях, а також квіти у волоссі – те, що допоможе створити ідеальний модний б'юті-образ.

На весняний макіяж та стильну зачіску надихають як перші цвітіння та красивий пейзаж, так і нові косметичні колекції. Проте насамперед варто дізнатися про головні б'юті-тренди весни 2021.

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5 весняних б'юті-трендів

Висвітлені брови

Тренд пробує вже не вперше пробує стати популярним. Проте цього разу експерти в індустрії краси переконані, що йому таки вдасться. Адже моделі з білими бровами вже встигли з'явитися на модних показах, які зазвичай диктують нові тренди. Якщо ви наважитеся на такий експеримент, то не варто одразу брати в руки фарбу для брів. Висвітленого ефекту на бровах легко можна досягти за допомогою звичних засобів для макіяжу.



Трендові висвітлені брови / Фото з інстаграму @sara.ullmann

2 відтінки рум’ян

Ефект деграде є одним із найбільш трендових не лише у вбраннях, але й макіяжі. Суть тенденції полягає у міксуванні рум'ян 2 відтінків, а інколи – 3. Саме цю особливість найчастіше можна буде побачити у весняному мейк-апі 2021.



Мікс рум'ян / Фото з інстаграму @sara.ullmann

Фіолетова помада

Не варто боятися використовувати насичені відтінки польових весняних квітів для макіяжу губ. У цьому випадку актуальним буде відоме правило – головне знайти свій ідеальний тон. Модні відтінки сезону будуть різноманітними: від лавандового і лілового до пурпурового і баклажанового. Вибір за вами.



Сміливий макіяж губ / Фото з інстаграму @alwinmaigler

Квіти у волоссі

Б'юті-тренд наповнений романтичних духом та кокетливим стилем. Аби прикрасити волосся квітами, не варто чекати особливої нагоди. Адже тенденція призначена для доповнення як щоденного, так і вечірнього образу. Тому така деталь, як справжні квіти чи шпилька з імітацією, матимуть стильний вигляд на ваших локонах.



Прикрашене квітами волосся / Фото з інстаграму @alwinmaigler

Легкі локони

Весна 2021 не обійшлася без романтичної укладки. У цьому сезоні hair-стилісти радять створювали локони та акуратно збирати їх ззаду.



Модно вкладені локони / Фото з інстаграму @alwinmaigler