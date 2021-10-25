Вічний тренд: 5 стрижок, які перевірені часом і ніколи не вийдуть з моди

Серед трендових стрижок, які витримали випробування часом, є як рваний скуйовджений чубчик, що не вимагає регулярної корекції та здатен освіжити будь-яку зачіску, так і стиль піксі, який красиво обрамляє обличчя і підкреслює вилиці. Не дивлячись на те, що ці hair-тренди залишаються актуальними вже декілька років, їх можна сміливо повторювати, бо з моди вони ніколи не вийдуть.

Від бобу як в Алекси Чанг до багатошарової стрижки як у Дженніфер Еністон – стильні стрижки зможуть додати ефектності голлівудської зірки вашому образу. Дізнайтеся більше про стилі, які витримали випробування часом і залишаться з нами надовго.

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5 стрижок, які ніколи не вийдуть з моди

Боб

Прихильницями елегантного і класичного стилю є Анна Вінтур, Алекса Чанг та інші знаменитості. Боб, звісно, виглядає неймовірно красиво незалежно від укладання. Але стрижку потрібно ретельно доглядати та оновлювати кожні 4 – 6 тижнів.



Модний боб / Фото з інстаграму Алекси Чанг

Багатошаровість

Дженніфер Еністон, Емілі Ратажковскі та Розі Гарнтінгтон-Вайтлі показали, що багатошарова стрижка може мати цікавий вигляд. Стрижки на одну довжину однозначно програють їй. Такий стиль підходить на всі випадки життя, для будь-якої довжини волосся, густим і тонким пасмам.



Як виглядає багатошарова стрижка / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Рваний чубчик

Акцент додасть вашому стилю природної стильності. Таким чином ваш образ буде ефектним без додаткових зусиль. На відміну від прямого густого чубчика, рваний скуйовджений чубчик не вимагає постійної корекції та освіжає звичну зачіску. Його можна вдало поєднувати з короткими і багатошаровими стрижками до плечей і піксі.



Марго Роббі з чубчиком / Фото з інстаграму Паті Дуброфф

Хвилястий боб

Навіть на прямому від природи волосся ледь скуйовджені пасма виглядатимуть стильно і невимушено. Хвилястий боб – універсальний стиль, який личить різним формам обличчя й за допомогою якого можна надати тонкій шевелюрі додаткового об'єму.



Приклад хвилястого бобу / Фото з інстаграму Лілі Джеймс

Піксі

Стиль, над яким час не має влади. Піксі – це сміливе й неперевершене рішення для активної жінки. Стрижка піксі має різноманітні версії: вона може бути однієї довжини або коротше ззаду, з боків й довше зверху, зі зачесаним назад або скуйовдженим волоссям. Піксі обрамляє обличчя та підкреслює вилиці, а рвані кінчики й окремі шари роблять стрижку більш сучасною.



Піксі завжди в моді / Фото з інстаграму @slipintostyle