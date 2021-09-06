Перевага оригінальної варіації боб-каре в тому, що її майже не потрібно вкладати, а також вона матиме чудовий вигляд на волоссі будь-якого типу і підійде жінкам різного віку. У цьому осінньому сезоні варто спробувати tucked bob, який був на піку популярності в 90-х.

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Tucked bob або боб з підкочуванням чи підкрученням передбачає коротку довжину волосся, яке красиво обрамлятиме обличчя, а кінці пасм будуть ефектно закручені. Чудовим прикладом із минулого слугують фото Уми Турман в "Кримінальному чтиві" і Наталі Портман в "Леоні".

Провідні hair-стилісти переконують, що "підкочувати" боб знову модно. Для різноманітності можна зробити стрижку трішки скошеною – пасма біля обличчя залишити довшими, а на потилиці – більш короткі. Також модним рішенням буде доповнити стрижку чубчиком. Під час вкладання такого каре слід використовувати браш середнього діаметру.

Протягом останніх 5 років боб-каре є найбільш актуальною стрижкою завдяки своїй універсальності. Така зачіска личить будь-якому типу зовнішності та структурі волосся. Навіть якщо у вас хвилясті локони, то боб може мати більш унікальний вигляд на такій шевелюрі. Проте замість класичного бобу завжди можна вибрати однин із його стильних видів.

Боб із підкочуванням поєднує у собі звабливість, витонченість і зухвалість водночас. Стрижка є простою, тому догляд за нею не вимагає особливих зусиль: пасмам на потилиці дозволяйте висихати природним способом, а передні частини волосся вкладайте брашем або закручуйте за допомогою круглої щітки і висушуйте феном, зачісуючи волосся назад. Таким чином ви отримаєте ефектний об'єм і необхідну текстуру.

Завдяки стильному бобу можна додати своєму образу кокетливого французького шику, жіночності й ніжності. Тому саме час надихнутися на зміни.

Боб з підкочуванням – хіт осені 2021



Закручені пасма в боб-каре / Фото з інстаграму @jhair_stylist



Модний боб з 90-х на прикладі Наталі Портман / Фото Getty Images



Боб-каре Уми Турман / Фото Cosmopolitan



Трендова стрижка осені 2021 / Фото з інстаграму @rosiestorerr



Стильна варіація боб-каре / Фото з інстаграму @taylorlashae