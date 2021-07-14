Від проблемної до ідеальної шкіри: б'юті-секрети Кендалл Дженнер, Селени Гомес та інших зірок

20:50

Навіть популярні знаменитості свого часу боролися з проблемами на шкірі. Тому вони з власного досвіду знають найбільш дієві методи, які допоможуть досягти ідеального стану шкіри. Адже, дивлячись на бездоганну зовнішність Лілі Рейнхарт та Кендалл Дженнер, важко уявити, що зіркові красуні не так давно боролися з акне.