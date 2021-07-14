От проблемной до идеальной кожи: бьюти-секреты Кендалл Дженнер, Селены Гомес и других звезд

20:50

Даже популярные знаменитости в свое время боролись с проблемами на коже. Поэтому они по собственному опыту знают наиболее действенные методы, которые помогут достичь идеального состояния кожи. Ведь, глядя на безупречную внешность Лили Рейнхарт и Кендалл Дженнер, трудно представить, что звездные красавицы не так давно боролись с акне.