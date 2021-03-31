Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк рідко наважується на експерименти з волоссям. Проте зірка вирішила зустріти весну 2021 з новою модною стрижкою і оновленим кольором шевелюри. Вона ділилася перебігом процесу кардинального б'юті-перевтілення в інстаграмі.

33-річна епатажна Леся Нікітюк відвідала свого перукаря та колориста, щоб змінити зачіску. Телеведуча шокувала своїх підписників в інстаграмі, яких у неї майже 4 мільйони, коли записала сторіз, тримаючи на колінах значну довжину своїх пасм, і сказала: "Спасибі, Міша. Я відрощувала коси 2 роки, щоб ти мені їх обрізав. Добре, що хоч на Молодий Місяць". А потім зірка показала результат оновлення іміджу.

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Леся Нікітюк зробила модну стрижку та пофарбувала волосся

Українська знаменитість відвідала Михайла Рудишина, зіркового перукаря і колориста. Про це Леся Нікітюк повідомила своїм підписникам в інстаграмі ще зранку. Вона сказала, що планує зробити "модну сучасну покраску". Щодо стрижки нічого не було відомо. Лише через 2 години Леся показала у сторіз своє відрізане волосся, яке відрощувала 2 роки.



Трендова стрижка / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Зіркове б'юті-перевтілення / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Популярна телеведуча підрізала своє довге волосся до плечей, отримавши наймоднішу стрижку у цьому сезоні, вдосконалила чубчик і пофарбувалася у стилі baby blond. Результат свого "весняного апгрейду" зірка опублікувала на інстаграм сторінці. В описі до публікації вона додала: "А ще зранку була з довгим. Заодно і схудла. Як ти так можеш, Рудишин Михайло? Оцініть за шкалою від 1 – 10".

Реакція підписників на стрижку і фарбування Лесі Нікітюк

"100000000";

"Леся, чого ви така кльова";

"Шикарно! Давно треба було так";

"11";

"Непередбачувана зміна";

"Так краще";

"Дуже гарний колір волосся";

"Ноу коментс".

Можливо, весна також надихне вас на кардинальне б'юті-перевтілення. Тому приклад трендової стрижки і модного фарбування Лесі Нікітюк стане у нагоді.