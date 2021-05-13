Від якої косметики можна відмовитися: правила екологічно споживання актриси Анни Гресь

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Українська модель, блогерка і актриса Анна Гресь поділилася своїми правилами екологічного споживання косметики. Враховуючи необхідність збереження навколишнього середовища, варто дізнатися, які косметичні тренди вже не актуальні і чи є відмова від косметики ознакою екологічного способу життя.