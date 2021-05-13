Від якої косметики можна відмовитися: правила екологічно споживання актриси Анни Гресь

Українська модель, блогерка і актриса Анна Гресь поділилася своїми правилами екологічного споживання косметики. Враховуючи необхідність збереження навколишнього середовища, варто дізнатися, які косметичні тренди вже не актуальні і чи є відмова від косметики ознакою екологічного способу життя.
У сучасному світі косметика може не лише допомагати підкреслювати вашу красу, але й шкодити екології. Як наслідок – поява трендів на усвідомлення споживання, cruelty-free і навіть на відмову від косметики.
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Екодружні правила Анни Гресь
- Zero-waste в косметиці. Анна Гресь радить добре думати і консультуватися з косметологом перед покупкою косметичного засобу, а також мінімізувати кількість ватних дисків. "Виробництво бавовни дуже не екологічний процес, який забруднює навколишнє середовище. Виходить, ми цими спонжами протираємо обличчя і викидаємо, а вони не розкладаються в навколишньому середовищі, їх треба здавати на спалювання. Тому краще купити багаторазові спонжі або витирати обличчя мікрофібровою ганчірочкою, у мене така є", – каже екоактивістка.
- Вибір косметики з урахуванням збереження навколишнього середовища. Зірка завжди шукає значок кролика на пакованні косметики. Таке зображення означає, що продукт не тестували на тваринах, і він не містить у своєму складі компонентів тваринного походження. Також варто звертати увагу на значок у вигляді 3 стрілок, який доводить, що пакування частково або повністю зроблено з перероблених матеріалів.
- Склад. Щодо характеристики складу засобів для обличчя і тіла, то Анна консультується зі своїм косметологом, якому довіряє. Експерт читає склад і розповідає дівчині про плюси і мінуси конкретного засобу.
- Косметика, від якої відмовилася. Анна Гресь не наносить макіяжу в повсякденному житті. Натомість вона налагодила свій раціон, підібрала правильний і якісний догляд для шкіри, після чого більше немає потреби використовувати тональний крем. Актриса додає: "Екологічний спосіб життя шляхом відмови від косметики я повністю підтримую. Відмова від косметики – показник усвідомленості і прийняття себе".
- Тренди, які віджили своє. Анна каже, що це занадто яскраві мейк-апи, начісування і лаки з блискітками. Натомість вважає особливо актуальним тренд на природну красу і правдивий образ.
- Косметичка Анни Гресь. Попри те, що дівчина зараз не користується декоративною косметикою, вона досі зберігає її у косметичні. Додає, що викидати куплене – не екологічно. Іноді Анна наносить на обличчя мінеральну пудру виробництва її подруги і туш – на вії.