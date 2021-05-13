Не всі ароматичні засоби є безпечними. Деякі з ароматизаторів можуть провокувати алергічну реакцію і запалення, а інколи навіть й більш серйозні наслідки.

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Чи правда, що косметика зі запахом шкодить шкірі

Дерматологи зазначають, що деякі компоненти "віддушок" нагадують бомбу сповільненої дії. Це означає, що шкіра спочатку ніяк не реагує на подразник, але в цей час шкідливі речовини накопичуються у глибинних шарах епітелію. Згодом це призводить до порушення процесу вироблення колагену і зниження здатності дерми до регенерації. Ще серед негативних наслідків є сухість шкіри, втрата її пружності і передчасна поява зморшок.

Ароматизатори бувають натуральними і синтетичними. Проте обидва різновиди є небезпечними для шкіри. До натуральних добавок належать ефірні олії, які можуть викликати подразнення і сильну алергічну реакцію. У складі їх позначають маркуванням INCI, що написано в лапках після латинської назви олії. Це міжнародна номенклатура, яка вказує на потенційну небезпеку засобу для людей, які схильні до алергічних проявів.

Щодо синтетичних "віддушок", то вони є ідентичними до натуральних ароматизаторів, які не чинять позитивного впливу на стан шкіри. Деякі з них навіть заборонили використовувати в окремих країнах. Про їхню наявність у складі косметики зазначають на етикетці. Їхні назви: Isoeugenol, Geraniol, Majantol, Eugenol, Coumarin, Citronellol і Cinnamal. Аби уникнути неприємних сюрпризів, краще не користуватися такими продуктами.

Зокрема, виробники можуть маскувати вміст ароматизаторів у косметиці. В такому випадку вони використовують такі неконкретні формулювання, як fragrance і parfume. Не варто думати, що по запаху засобу можна визначити його шкоду для шкіри. Адже такі ароматизатори зазвичай мають приємні нотки. Також примітку "без віддушок" можуть використовувати для будь-якої баночки з різним вмістом, тому завжди потрібно перевіряти склад.