Якщо ви у пошуках найбільш трендової стрижки літа 2021, то це blunt bob – боб із тупими краями. Ви можете експериментувати з довжиною волосся, стилем, довшими пасмами спереду і коротшими ззаду чи доповнювати укладку модним двоколірним фарбуванням.

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Густий нефілірований боб з рівним зрізом обожнюють такі зірки, як Жанна Дамаш, Леа Сейду, Одрі Тоту і Маріон Котіяр. Ці француженки завжди мають стильний вигляд, який надихає кожну жінку на зміни. Проте водночас образи згаданих жінок приховують в собі легку недбалість, що робить їх ще привабливішими.

Blunt bob легко вкладати. Ще одна перевага стрижки в тому, що вона підійде для будь-якої текстури волосся. Також "тупий боб" освіжає, додає сексуальності й особливого шику. Тому є чимало причини відвідати улюбленого перукаря якомога швидше.

Ідеї французької стрижки blunt bob

Ефектний боб з тупими краями



Модна стрижка / Фото з інстаграму Жанни Дамаш

Романтичний варіант трендової стрижки на прикладі Леа Сейди



Французький боб / Фото Getty Images

Ідея для blunt bob від Клеманс Поезі



Красива стрижка / Фото Getty Images

Цікава інтерпретація бобу, як у Маріон Котіяр



Літня стрижка для жінок / Фото Getty Images

Одрі Тоту та її ідеальна зачіска