Відновлення і догляд: експрес-маски на літо, які знадобляться кожній

22:51

Влітку сонячні промені особливо негативно впливають на стан шкіри. Як наслідок – суха шкіра, яка лущиться, а на обличчі з'являються передчасні зморшки. Аби відновити дерму в спекотну пору року, варто скористатися ефективними експрес-масками.