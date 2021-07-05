Відновлення і догляд: експрес-маски на літо, які знадобляться кожній
5 липня 2021 , 22:51Читать новость на русском
Джерело:Harper's Bazaar
Влітку сонячні промені особливо негативно впливають на стан шкіри. Як наслідок – суха шкіра, яка лущиться, а на обличчі з'являються передчасні зморшки. Аби відновити дерму в спекотну пору року, варто скористатися ефективними експрес-масками.
Окрім професійних косметичних засобів, шкіра часто допомагають дієві маски, приготовані в домашніх умовах. Адже натуральні інгредієнти завжди дають обіцяний результат.
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Експрес-маски на літо
- Тонізуюча і освітлювальна маска. Коли обличчя занадто засмагле, то варто застосувати огіркову маску, яка складається всього з одного інгредієнта. Для цього накладіть м'якоть огірка без шкірки на необхідні ділянки.
- Маска для освіження допомагає покращити колір обличчя і позбутися від слідів втоми. Для її приготування витисніть сік м'якоті з гарбуза і заморозьте його у формочках для льоду. Щодня протягом 20 днів протирайте гарбузовим соком обличчя і тіло замість тоніка.
- Зволожувальна маска, щоб підживити шкіру і активізувати вироблення колагену. Насамперед відділіть жовток від білка. Змішайте 1 столову ложку оливкової олії з желатином. Поєднайте інгредієнти, а отриману суміш накладіть на обличчя. Через 20 хвилин змийте залишки прохолодною водою.
- Живильна маска. Після засмаги пом'якшити і відновити шкіру можна за допомогою ефективної суміші корисних компонентів. Розімніть 1 банан середнього розміру і змішайте його з 1 столовою ложкою меду, ретельно перемішуйте, допоки не утвориться однорідна маса. Маску розподіліть по чистому обличчі та залиште на 15 хвилин, а потім витріть ватним диском, змоченим у теплій воді.
- Заспокоювальна маска. Після процедури ви зможете позбутися від почервоніння на шкірі, знімете відчуття стягнутості і опіку після засмаги. Для приготування маски залийте 1 столову ложку квітів ромашки половиною склянки кип'ятку і залиште на 40 хвилин. Потім візьміть тонку натуральну тканину, яка відповідатиме розміру вашого обличчя. У ділянці очей, роту і носа виріжте отвори. Змочіть тканину в процідженому ромашковому настої і покладіть на обличчя на 5 хвилин. Повторюйте маніпуляцію ще кілька разів, допоки не зникне подразнення зі шкіри.