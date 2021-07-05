Восстановление и уход: экспресс-маски на лето, которые понадобятся каждой
5 июля 2021 , 22:51Читати новину українською
Источник:Harper's Bazaar
Летом солнечные лучи особенно негативно влияют на состояние кожи. Как следствие – сухая шелушащаяся кожа, а на лице появляются преждевременные морщины. Чтобы восстановить дерму в жаркое время года, стоит воспользоваться эффективными экспресс-масками.
Кроме профессиональных косметических средств, коже часто помогают действенные маски, приготовленные в домашних условиях. Ведь натуральные ингредиенты всегда дают обещанный результат.
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Экспресс-маски на лето
- Тонизирующая и осветляющая маска. Когда лицо слишком загорелое, то стоит применить огуречную маску, которая состоит всего из одного ингредиента. Для этого наложите мякоть огурца без кожуры на необходимые участки.
- Маска для освежения помогает улучшить цвет лица и избавиться от следов усталости. Для ее приготовления выжмите сок мякоти из тыквы и заморозьте его в формочках для льда. Ежедневно в течение 20 дней протирайте тыквенным соком лицо и тело вместо тоника.
- Увлажняющая маска, чтобы подпитать кожу и активизировать выработку коллагена. Первым делом отделите желток от белка. Смешайте 1 столовую ложку оливкового масла с желатином. Соедините ингредиенты, а полученную смесь наложите на лицо. Через 20 минут смойте остатки прохладной водой.
- Питательная маска. После загара смягчить и восстановить кожу можно с помощью эффективной смеси полезных компонентов. Разомните 1 банан среднего размера и смешайте его с 1 столовой ложкой меда, тщательно перемешивайте, пока не образуется однородная масса. Маску распределите по чистому лицу и оставьте на 15 минут, а затем вытрите ватным диском, смоченным в теплой воде.
- Успокаивающая маска. После процедуры вы сможете избавиться от покраснений на коже, снимете ощущение стянутости и ожога после загара. Для приготовления маски залейте 1 столовую ложку цветов ромашки половиной стакана кипятка и оставьте на 40 минут. Затем возьмите тонкую натуральную ткань, которая будет соответствовать размеру вашего лица. В области глаз, рта и носа вырежьте отверстия. Смочите ткань в процеженном ромашковом настое и положите на лицо на 5 минут. Повторяйте манипуляцию еще несколько раз, пока не исчезнет раздражение с кожи.