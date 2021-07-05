Анна Богдан, переможниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" та колишня дружина екскерівника Офісу Президента України, розповіла, як доглядає за обличчям і тілом. У дівчини навіть є секретні методи, які допомагають їй позбутися від набряків.