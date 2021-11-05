Випадає волосся після COVID-19: 5 дієвих порад, які зможуть допомогти

Окрім інших ускладнень, Covid-19 має ще один неприємний наслідок – випадіння волосся. Ви зможете помітити надмірну втрату волосин як через кілька тижнів після одужання, так і через півроку. У такому випадку не зажди потрібно звертатися до звичних засобів для стимуляції волосяних фолікулів. Тому вам знадобляться 5 дієвих порад.

Прості поради здатні допомогти впоратися з випадінням волосся після COVID-19. Таким чином ви збережете красу і здоров'я своїх локонів.

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Що робити з випадінням волосся після COVID-19

Вітаміни

Коли організм поборює серйозну хворобу, то у нього виникає гострий дефіцит вітамінів і мікроелементів, тому потрібно вчасно поповнити їхню нестачу. Зазвичай варто звернутися до лікаря та пити вітаміни, які він вам призначить. Для цього потрібно здати декілька видів аналізів крові, які визначать, чого саме бракує вашому організму.

Харчування

Вітаміни в натуральному вигляді з продуктів харчування – це найкраща реабілітація після COVID-19. Аби отримати багато корисних компонентів, після хвороби їжте більше продуктів, які багаті на цинк. Серед них: різні сорти сиру, м'ясо, зокрема яловичина, квасоля, яйця, гречка, насіння гарбуза і кунжуту, сочевиця.

Захист

COVID-19 призводить до того, що волосся стає більш тонким, ламким і ослабленим. Тому після хвороби слід належним чином захистити свою шевелюру. Під час використання випрямляча чи фену обов’язково наносіть на пасма термозахист. У холодну пору року ховайте волосся під верхній одяг і носіть шапку. Також не нехтуйте масками і оліями, які живлять, зволожують і пом’якшують волосся, роблячи його більш сильним і здоровим.



Поради для здорового волосся / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi

Догляд за волоссям

Правильний догляд може вплинути на зміни стану волосся. Насамперед вам знадобляться маски – як професійні, так і домашні. Вони зміцнюють волосини біля коренів, стимулюють ріст волосся, роблять його більш здоровим і блискучим. Експерти виділяють дієвість масок із використанням меду, ромашки і різних олій: кокосової, оливкової, реп'яхової.

Професійне лікування

В окремих випадках після COVID-19 неможливо покращити стан волосся за допомогою домашніх методів. Тоді слід вдаватися до професійного лікування. Наприклад, доволі часто використовують мезотерапію та спеціальні сироватки для стимуляції притоку крові. Коли ситуація серйозніша, то експерти призначають карбоксотерапію і PRP-терапію – ці процедури сприяють регенерації тканин і стимулюють кровообіг.