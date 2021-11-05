Выпадают волосы после COVID-19: 5 действенных советов, которые смогут помочь

Помимо других осложнений, Covid-19 имеет еще одно неприятное последствие – выпадение волос. Вы сможете заметить чрезмерную потерю волос как через несколько недель после выздоровления, так и через полгода. В таком случае не всегда нужно обращаться к привычным средствам для стимуляции волосяных фолликулов. Поэтому вам понадобятся 5 действенных советов.

Простые советы способны помочь справиться с выпадением волос после COVID-19. Таким образом вы сохраните красоту и здоровье своих локонов.

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Что делать с выпадением волос после COVID-19

Витамины

Когда организм побеждает серьезную болезнь, то у него возникает острый дефицит витаминов и микроэлементов, поэтому нужно вовремя пополнить их недостаток. Обычно стоит обратиться к врачу и пить витамины, которые он вам назначит. Для этого нужно сдать несколько видов анализов крови, которые определят, чего именно недостает вашему организму.

Питание

Витамины в натуральном виде из продуктов питания – это самая лучшая реабилитация после COVID-19. Чтобы получить много полезных компонентов, после болезни ешьте больше продуктов, которые богаты цинком. Среди них: различные сорта сыра, мясо, в частности говядина, фасоль, яйца, гречка, семена тыквы и кунжута, чечевица.

Защита

COVID-19 приводит к тому, что волосы становятся более тонкими, ломкими и ослабленными. Поэтому после болезни следует должным образом защитить свою шевелюру. Во время использования выпрямителя или фена обязательно наносите на пряди термозащиту. В холодное время года прячьте волосы под верхнюю одежду и носите шапку. Также не пренебрегайте масками и маслами, которые питают, увлажняют и смягчают волосы, делая их более сильными и здоровыми.



Советы для здоровых волос / Фото из инстаграма @negin_mirsalehi

Уход за волосами

Правильный уход может повлиять на изменения состояния волос. Первым делом вам понадобятся маски – как профессиональные, так и домашние. Они укрепляют волосы у корней, стимулируют рост волос, делают их более здоровыми и блестящими. Эксперты выделяют действенность масок с использованием меда, ромашки и различных масел: кокосового, оливкового, репейного.

Профессиональное лечение

В отдельных случаях после COVID-19 невозможно улучшить состояние волос с помощью домашних методов. Тогда следует прибегать к профессиональному лечению. Например, довольно часто используют мезотерапию и специальные сыворотки для стимуляции притока крови. Когда ситуация серьезнее, то эксперты назначают карбоксотерапию и PRP-терапию – эти процедуры способствуют регенерации тканей и стимулируют кровообращение.