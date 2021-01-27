Віртуальні помічники: 5 б’юті-додатків, які допоможуть дбати про вашу красу

Сучасні технології допомагають полегшити життя. Навіть дбати про свою зовнішність простіше з використанням віртуальних помічників. Корисні додатки можна завантажити на iOS і Android безкоштовно. Вони допоможуть навести лад у косметичці, підібрати екологічні засоби для догляду, а також вберегти вашу шкіру від сонячних опіків тощо.

Джерело: Glamour

Б’юті-додатки, які дозволяють заощадити час та гроші на догляді за собою, є особливо актуальними у наш час. Вони є легкими у використанні та можуть бути корисними для багатьох жінок.

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Б’юті-додатки, які допоможуть дбати про вашу красу

Косметичка

Основною функцією додатку є запам’ятовування терміну придатності ваших косметичних засобів. Коли косметика ставатиме протермінованою, то програма нагадуватиме вам, що час позбутися від цього продукту. Аби вам було простіше, пояснимо, як працює ця система: вам потрібно ввести батч-код, який зазвичай вказують на зворотному боці упаковки у вигляді літер та цифр, за допомогою спеціальної опції додайте засіб у свою віртуальну косметичку. Коли наближатиметься закінчення терміну придатності певного косметичного продукту, додаток надішле вам сповіщення, аби повідомити скільки залишилося часу на використання улюбленої "баночки". Таким чином ви уникнете негативних наслідків на шкірі після користування зіпсованою косметикою.

CosmoBase – сканер косметики

Додаток може стати вашим екодругом. На будь-якому косметичному засобі є штрих-код. За допомогою CosmoBase можна зчитати цей код та переглянути натуральність і безпечність складу косметичного продукту. Зокрема, програма визначить комедогенність косметики, алергени і її користь для конкретного типу шкіри. Проте у базі додатку немає усіх засобів, які доступні для купівлі у б’юті-крамницях, але база регулярно поповнюється.

SkinAdvisor – підбір засобів для догляду

Догляд для шкіри слід підбирати ретельно та відповідально, аби не спровокувати проблеми зі шкірою. Для цього вам слід проконсультуватися з косметологом, а не покладатися на поради подруг. Додатковою допомогою може стати SkinAdvisor. Тут можна знайти огляди різноманітної доглядової косметики від дерматологів. Спеціалісти розповідають про філософію б’юті-бренду, пояснюють особливості складу засобів. Зручний інтерфейс програми пропонує кілька критерій, щоб посортувати косметику: бренди, цінова категорія, тип шкіри та інші потреби.

HairCare: догляд за волоссям

Домашній догляд за волоссям не менш важливий, ніж салонний. За допомогою додатку HairCare можна визначити персональні особливості для hair-процедур вдома. Перед цим вам потрібно буде вказати певні дані: тип ваших локонів, пористість та інші, а також обрати головну ціль (зволоження, живлення, пришвидшення росту). Тоді програма нагадуватиме вам про певні кроки у догляді за волоссям, пропонуючи рецепти різних масок й олій, які можна зробити своїми руками.

Healthy Sun – safe tan

Влітку цей додаток стане багатьом у нагоді під час засмаги на пляжі. Віртуальний б’юті-помічник має сонячний таймер, який визначає ваше місцезнаходження, температуру повітря та інтенсивність ультрафіолетових променів. Для того, щоб програма визначила оптимальний час перебування на сонці для вас та нагадувала, коли потрібно оновити шар сонцезахисного крему чи заховатися під пальмою, потрібно буде також додати дані про ваш тип шкіри і рівень SPF у засобі.