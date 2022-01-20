Вітаємо готичний стиль: б'юті-експерти назвали наймодніший манікюр лютого 2022

У манікюрі з'являються нові тренди щомісяця. Лютий 2022 року здивує поверненням у моду нейл-дизайну в готичному стилі.

Найбільш актуальними в останній місяць зими будуть готичні мотиви на нігтях. Провідні манікюристи переконані, що готичний стиль зовсім скоро знову стане актуальним. Зокрема, варто виділити дарковий френч, в якому класичну білу смужку потрібно замінити чорною.

До слова Металічний френч – ідеальний манікюр для заручин від Меган Фокс

Також прихильниці креативу можуть поекспериментувати з іншими варіаціями чорного френчу. Наприклад, стильний вигляд має місячний манікюр, а зворотний французький манікюр робить нігті більш елегантними і вишуканими.

За словами провідних нейл-майстрів, готичний манікюр може стати ефектним доповненням будь-якого образу і виглядатиме стильно як з діловим костюмом, так і з елегантною вечірньою сукнею.

Варто згадати й про форму нігтів. У 2022 модним залишиться м'який квадрат. Його слід поєднувати з чорними кінчиками нігтів, щоб надати їм ефектного вигляду. Не втратять своєї актуальності базові овальні нігтів, а також мигдалевидна форма, яка вирізняється відчутністю куточків і плавним заокругленням ближче до кінчика нігтьової пластини.

Готичний манікюр – тренд лютого 2022



Модний манікюр у готичному стилі / Фото з інстаграму @jinsoon



Модний манікюр у готичному стилі / Фото з інстаграму @jinsoon



Модний манікюр у готичному стилі / Фото з інстаграму @jinsoon



Модний манікюр у готичному стилі / Фото з інстаграму @jinsoon



Модний манікюр у готичному стилі / Фото з інстаграму @jinsoon



Модний манікюр у готичному стилі / Фото з інстаграму @olifiianails



Модний манікюр у готичному стилі / Фото з інстаграму @amyle.nails