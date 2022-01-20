Приветствуем готический стиль: бьюти-эксперты назвали самый модный маникюр февраля 2022

В маникюре появляются новые тренды каждый месяц. Февраль 2022 года удивит возвращением в моду нейл-дизайна в готическом стиле.

Наиболее актуальными в последний месяц зимы будут готические мотивы на ногтях. Ведущие маникюристы убеждены, что готический стиль совсем скоро снова станет актуальным. В частности, стоит выделить дарковый френч, в котором классическую белую полоску нужно заменить черной.

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Также поклонницы креатива могут поэкспериментировать с другими вариациями черного френча. Например, стильный вид имеет лунный маникюр, а обратный французский маникюр делает ногти более элегантными и изысканными.

По словам ведущих нейл-мастеров, готический маникюр может стать эффектным дополнением любого образа и выглядеть стильно как с деловым костюмом, так и с элегантным вечерним платьем.

Стоит упомянуть и о форме ногтей. В 2022 модным останется мягкий квадрат. Его следует сочетать с черными кончиками ногтей, чтобы придать им эффектный вид. Не потеряют своей актуальности базовые овальные ногти, а также миндалевидная форма, которая отличается ощутимостью уголков и плавным закруглением ближе к кончику ногтевой пластины.

Готический маникюр – тренд февраля 2022



Модный маникюр в готическом стиле / Фото из инстаграма @jinsoon



Модный маникюр в готическом стиле / Фото из инстаграма @jinsoon



Модный маникюр в готическом стиле / Фото из инстаграма @jinsoon



Модный маникюр в готическом стиле / Фото из инстаграма @jinsoon



Модный маникюр в готическом стиле / Фото из инстаграма @jinsoon



Модный маникюр в готическом стиле / Фото из инстаграма @olifiianails



Модный маникюр в готическом стиле / Фото из инстаграма @amyle.nails