За свої яскраві й впізнавані мейкапи у серіалі "Ейфорія" Доніелла Даві отримала престижну премію Еммі. Дівчина вирішила не зупинятись й оголосила про запуск власної лінійки косметичних засобів з назвою Half Magic beauty.

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Візажистка поділилась радісною новиною у своєму інстаграмі й оголосила, що продукти Half Magic beauty можна буде побачити на полицях магазинів уже у травні.

Я не можу повірити, що нарешті зможу поділитися цим, і що це насправді реально! Протягом останніх двох років, під час зйомок 2 сезону ("Ейфорії" – Ред.) я таємно працювала над створенням власної лінійки косметики. Я дуже схвильована й хочу представити вам Half Magic,

– написала Доні Даві.



Візажистка "Ейфорії" презентувала свою лінійку косметики / Фото з інстаграму Доні

Макіяжі, які Доніелла Даві робила для зірок серіалу "Ейфорія"



Мейкапи Донні Даві / Фото з інстаграму



Мейкапи Донні Даві / Фото з інстаграму

Мейкапи Донні Даві / Фото з інстаграму