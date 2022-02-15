Американські актори "Ейфорії" стали трендсеттерами у світі макіяжу. Візажистка Доніелла Деві, яка вигадувала образи для першого сезону у вигляді сліз та геометричних стрілок, отримала за свою роботу премію Еммі.

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Як повторити макіяж зі серіалу "Ейфорія"

"Ейфорія" не лише підняв важливі теми сучасної молоді, але й продемонстрував, що нова епоха макіяжу повинна бути креативною. Доніелла Деві сказала, що другий сезон серіалу – це сестра-інтровертка першого сезону. На зміну різнокольоровим глітерам прийшов мінімалізм. Проте для Доніелли – це яскравий макіяж без використання величезної кількості блискіток, пофарбований у складніший емоційний фон.

В інстаграмі візажистки можна знайти публікації, де вона розбирає кожен б'юті-образ і розповідає історію його створення, створює мудборди трендів у макіяжі.

Для створення стрілок в єгипетському стилі або зображень полум'я на нижніх повіках, а також фейкових вій і яскравих ліній майстриня макіяжу використовує підводки-фломастери та палітри неонових відтінків тіней. Деві радить наважуватися на такий сміливий образ тоді, коли ви і так відчуваєте себе впевнено. Замість розсипу глітерів можна скористатися стразами, імітуючи стрілки.



Оригінальні стрілки / Фото з інстаграму @donni.davy



Стрази замість глітерів / Фото з інстаграму @donni.davy



Особливості створення креативного макіяжу / Фото з інстаграму @donni.davy

Новою варіацією стрілок ж акцент на внутрішніх кутиках очей. Суть ідеї в тому, щоб промалювати верхню стрілку і продовжити малювати її до перенісся, а потім від нижньої слизової оболонки провести лінію до перенісся і трохи вниз. Після цього плавно з'єднати верхню та нижню стрілку. Для такої техніки краще використовувати водостійку підводку.



Нестандартний акцент / Фото з інстаграму @donni.davy

Доніелла Деві вдало поєднує бірюзово-зелені тіні з жовтими. Досягти бажаної насиченості кольору допоможе база під тіні. Наносіть підкладку для тіней рівномірним тонким шаром від основи вій до брів. Вона забезпечить стійкість тіней протягом цілого дня і зробить відтінки більш пігментованими.



Модний мікс кольорів / Фото з інстаграму @donni.davy

Також варто спробувати повторити макіяж у стилі картин FluidArt. Для цього наберіть на зім'яту серветку тіні і торкніться повіки, використовуючи кілька кольорів.



Трендовий макіяж очей / Фото з інстаграму @donni.davy

Надихає на креативний мейк-ап ще один мудборд зіркової візажистки із незвичайними стрілками. Цікавим рішенням є стрілки білого та червоного кольору. Якщо у вас немає підводки для очей червоного кольору, застосовуйте олівець для губ або стійку рідку помаду.



Мейк-ап Кейсі з різних епізодів / Фото з інстаграму @donni.davy

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