Волосся, як у суперзірки: секрет краси Соні Плакидюк

Соня Плакидюк не лише fashion & celebrity-фотографиня та експертка модельного реаліті на "Новому каналі", але й власниця розкішного довгого волосся. Красуня поділилася своїми секретами, які допоможуть кожній дівчині відростити ідеальну шевелюру.
Довге, густе, розкішне волосся – одна із головних фішок відомої фотографині й експертки реаліті-шоу "Супер Топ-модель по-українськи", яке вкотре показував "Новий канал". Соня Плакидюк на власному досвіді перевірила дієвість декількох секретів довгих і здорових локонів.
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Як мати красиве волосся: секрети Соні Плакидюк
Насамперед Соня наголошує, що про волосся потрібно дбати як ззовні, так і зсередини.
Дуже важливо розуміти, що красиве волосся – це не лише догляд ззовні, але й зсередини: якісне харчування, вітаміни по дефіциту, щадний стайлінг, термозахист і правильно підібрані шампунь, кондиціонер, маска працюють в комплексі,
– розповідає Соня.
Саме тому fashion&celebrity-фотографиня завжди їсть багато корисних жирів. Серед них: авокадо, горіхи й таке інше. А також вона п'є корисні добавки.
Неймовірне волосся української фотографині / Пресслужба "Нового каналу"
Зокрема, Соня багато уваги виділяє й доглядовим засобам: вона ретельно підбирає їх і чергує.
Користуюся термозахистом і якісними приладдям для стайлінгу. Також завжди використовую кондиціонер і дуже часто – зволожувальну живильну маску. А ще ніколи не лягаю спати з мокрою головою,
– ділиться власним досвідом експертка модельного реаліті-шоу.
Як доглядає за волоссям Соня Плакидюк / Пресслужба "Нового каналу"