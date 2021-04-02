У макіяжі, як і в мистецтві, існують трюки, які будуть актуальними вічно. Серед них нюдовий макіяж, червоні губи і не тільки. Існує щонайменше 5 б'юті-трендів у мейк-апі, які ніколи не вийдуть з моди та стануть у нагоді на всі випадки життя.

Одного дня вони з'явилися в індустрії краси, стали популярною тенденцією, і залишилися назавжди. Статус "вічної класики" ці тренди у макіяжі довели своєю багаторічною актуальністю.

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5 трендів у макіяжі, які ніколи не вийдуть з моди

Нюдовий макіяж

Тренд на "макіяж без макіяжу" отримав прихильність красунь з усього світу, які втомилися щодня наносити декілька шарів декоративної косметики на своє обличчя. Головна мета нюдового мейк-апу – вирівняти тон шкіри за допомогою легкого тонального флюїду і консилера, але зберегти її натуральний вигляд. Також можна виділити вилиці хайлайтером теплого відтінку і бронзером, а очі та губи – тінями і помадою на 1 – 2 тони темнішою природного відтінку губ. Такий макіяж став особливо популярним у 2010-х, коли всі масово захопилися створенням селфі. Адже нові технічні можливості камер невдало підкреслювали усі помилки під час нанесення щільного матового покриття.

Сучасний нюдовий мейк-ап можна доповнювати актуальними б'юті-трендами. Наприклад, рожевим рум'янцем чи легким контуром губ, створеним за допомогою коричневого олівця, отримавши ефект "омбре" у стилі 1990-х.

Червона помада

Звабливі червоні губи залишаються у тренді вже понад 100 років. Б'юті-експерти впевнені, що це не зміниться ще мінімум стільки ж часу. Косметологиня та засновниця однойменної косметики Елізабет Арден у 1912 році представила свою червону помаду суфражисткам, разом з якими виходила на протести із вимогою надати жінкам право голосу. Саме тому червона помада є символічною, бо її вважають втіленням жіночої сили і впевненості. Згодом у 1950 – 1960-х червоні губи у макіяжі почали символізувати сексуальність завдяки культовим образам Мерилін Монро, Лани Тернер, Елізабет Тейлор. Минуло чимало років, але жінки продовжують фарбувати губи червоним кольором, щоб підкреслити свою красу. Зокрема, тепер у моді різноманітні варіації червоного: невагомий томатно-рожевий, глянцевий червоний, матові покриття кольору бургунді та інші.

Стрілки

Актриса Бріджит Бардо популяризувала класичні стрілки, які були "фішкою" її макіяжу, ще у далеких 1950-х. Згодом трендовими стали графічні стрілки, як у Твіггі, потім дівчата з бунтарським духом яскраво підводили очі знизу і зверху у стилі гранж, у нульових модними були широкі стрілки. Сучасні стрілки також вдосконалилися. А на показах Versace, Chloe і Dior можна було побачити ігри з їхньою довжиною, шириною і кольором. Тому обмежуватися чорною класичною підводкою не варто.

Гліттер

Глорія Гейнер і Шер були яскравими представницями епохи диско 70-х. Тоді кожен їхній макіяж прикрашала велика кількість блискіток. Якщо тоді гліттер використовували глем-рокери, то у наш час усім доречно додавати особливого шику своєму мейк-апу за допомогою блискіток, страз чи тіней з ефектом "металік". Цікаво, що навіть Клеопатра любила блиск на своєму обличчі і тілі, але тоді його вдавалося отримувати із подрібнених жуків. На щастя, у ХХІ столітті все простіше.

Смокі айс

Темні тіні по контуру очей у стилі емо-рокерів, які обожнювала Грета Гарбо у 1920-х, допомагали акцентувати увагу на погляді в німих фільмах. Згодом рок-культура і гранж перетворили очі, рясно підведені чорним олівцем, на свою візитівку. Тепер smoky eyes наділений богемним духом паризького шику 1970-х з розтушованим чорним пігментом до скронь, як на модних показах Chanel чи Dior.