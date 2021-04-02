В макияже, как и в искусстве, существуют трюки, которые будут актуальными вечно. Среди них нюдовый макияж, красные губы и не только. Существует по меньшей мере 5 бьюти-трендов в мейкапе, которые никогда не выйдут из моды и пригодятся на все случаи жизни.

Однажды они появились в индустрии красоты, стали популярной тенденцией, и остались навсегда. Статус "вечной классики" эти тренды в макияже доказали своей многолетней актуальностью.

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5 трендов в макияже, которые никогда не выйдут из моды

Нюдовый макияж

Тренд на "макияж без макияжа" получил одобрение красавиц со всего мира, которые устали ежедневно наносить несколько слоев декоративной косметики на свое лицо. Главная цель нюдового мейкапа – выровнять тон кожи с помощью легкого тонального флюида и консилера, но сохранить ее натуральный вид. Также можно выделить скулы хайлайтером теплого оттенка и бронзером, а глаза и губы – тенями и помадой на 1– 2 тона темнее природного оттенка губ. Такой макияж стал особенно популярным в 2010-х, когда все массово увлеклись созданием селфи. Ведь новые технические возможности камер неудачно подчеркивали все ошибки при нанесении плотного матового покрытия.

Современный нюдовый мейкап можно дополнять актуальными бьюти-трендами. Например, розовым румянцем или легким контуром губ, созданным с помощью коричневого карандаша, получив эффект "омбре" в стиле 1990-х.

Красная помада

Обольстительные красные губы остаются в тренде уже более 100 лет. Бьюти-эксперты уверены, что это не изменится еще минимум столько же времени. Косметолог и основательница одноименной косметики Элизабет Арден в 1912 году представила свою красную помаду суфражисткам, вместе с которыми выходила на протесты с требованием предоставить женщинам право голоса. Именно поэтому красная помада является символической, потому что ее считают воплощением женской силы и уверенности. Затем в 1950–1960-х красные губы в макияже стали символизировать сексуальность благодаря культовым образам Мэрилин Монро, Ланы Тернер, Элизабет Тейлор. Прошло немало лет, но женщины продолжают красить губы красным цветом, чтобы подчеркнуть свою красоту. В частности, теперь в моде разнообразные вариации красного: невесомый томатно-розовый, глянцевый красный, матовые покрытия цвета бургунди и другие.

Стрелки

Актриса Бриджит Бардо популяризировала классические стрелки, которые были "фишкой" ее макияжа еще в далеких 1950-х. Впоследствии стали трендовыми графические стрелки, как у Твигги, потом девчонки с бунтарским духом ярко подводили глаза снизу и сверху в стиле гранж, в нулевых модными были широкие стрелки. Современные стрелки также усовершенствовались. А на показах Versace, Chloe и Dior можно было увидеть игры с их длиной, шириной и цветом. Поэтому ограничиваться черной классической подводкой не стоит.

Глиттер

Глория Гейнер и Шер были яркими представительницами эпохи диско 70-х. Тогда каждый их макияж украшало обилие блесток. Если тогда глиттер использовали глэм-рокеры, то в наше время всем уместно добавлять особый шик своему мейкапу с помощью блесток, страз или теней с эффектом "металлик". Интересно, что даже Клеопатра любила блестки на своем лице и теле, но тогда их удавалось получать из измельченных жуков. К счастью, в XXI веке все проще.

Смоки айс

Темные тени по контуру глаз в стиле эмо-рокеров, которые обожала Грета Гарбо в 1920-х, помогали акцентировать внимание на взгляде в немых фильмах. Со временем рок-культура и гранж превратили глаза, обильно подведенные черным карандашом, в свою визитку. Теперь smoky eyes наделен богемным духом парижского шика 1970-х с растушеванным черным пигментом к вискам, как на модных показах Chanel или Dior.