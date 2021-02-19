Они гордятся естественной красотой: как выглядят известные женщины без макияжа после 50
Многие знаменитости, которым более 50 лет, не стесняются вида своего лица без макияжа. Они смело публикуют фотографии без фильтров в соцсетях и учат других принимать и любить свою красоту такой, как она есть.
Источник:Grazia
Фото звезд без макияжа уже давно стали одним из интересных трендов в индустрии красоты. Сохранить природную привлекательность в зрелом возрасте не так легко. Однако таким женщинам, как Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и другим, это удается. Они не прибегают к пластической хирургии, демонстрируют свою красоту без мейкапа и ретуши всему миру, чем вдохновляют других гордиться своей натуральной внешностью.
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Как выглядят звезды после 50 без макияжа
Дженнифер Лопес, 51 год
Дженнифер Энистон, 52 года
Джулия Робертс, 53 года
Сальма Хайек, 54 года
Джулианна Мур, 60 лет
Шерон Стоун, 62 года
Синди Кроуфорд, 54 года
Кортни Кокс, 56 лет
Деми Мур, 58 лет
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