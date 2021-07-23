Впливова і з власним брендом: у Guerlain – нова креативна директорка з питань макіяжу

Нещодавно пост креативного директора з питань макіяжу Guerlain покинув Олів'є Ешодмезон. Тепер один із найстаріших у світі парфумерно-косметичних Домів Guerlain повідомив, що посада дісталася яскравій французькій візажистці та інфлуенсерці Віолетт Серрі. Жінка й до цього вже була відомою у б'юті-сфері.

За часів керівництва Олів'є Ешодмезона у Guerlain світ побачив бестселери бренда – лінію Terracota і помади KissKiss. Аби зрозуміти можливості нової креативної директорки з питань макіяжу Violette, варто дізнатися про неї більше.

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У Guerlain – нова креативна директорка з питань макіяжу: хто вона

Violette, Віолетт Серра – так називають нову директорку з питань макіяжу Guerlain. Жінка є типовою інфлуенсеркою. У неї є ютуб-канал з понад 300 тисячами підписників, в інстаграмі у парижанки – 409 тисяч підписників. На платформах красуня ділиться зі своїми підписниками б'юті-секретами, туторіалами мейк-апів, мудбордами, світлинами інтер'єру своєї затишної квартири у Парижі та сімейними знімками. Зокрема, чоловік Віолетт, Стівен Пен є фотографом і допомагає дружині знімати різноманітні б'юті-історії. Активною аудиторією Віолетт підтверджує свою впливовість у світі краси.

Щодо досвіду креативної директорки, слід зазначити, що свій шлях вона розпочала у 19 років, коли полетіла до Нью-Йорка. Дівчина ще з дитинства обожнювала "Метеорити" Guerlain, тому мріяла швидко вирости, щоб мати змогу користуватися ними. У великому місті Віолетт хотіла стати професійною візажисткою. Їй вдалося і вона продовжила розвиватися у б'юті-сфері.

Вона має найбільший досвід роботи за лаштунками модних показів (Shiatzy Chen, Iceberg, Leonard) та безліч обкладинок Vogue в портфоліо: іспанська, китайська, німецька тощо. Візажистка брала участь у розробленні косметики для Dior і Sephora, 2017 року її запросили на роль глобальної б'юті-директорки Estee Lauder, тож вона багато працювала в рекламі й на модних зніманнях.

Violette можна впізнати за її фірмовими прийомами в макіяжі – яскраві оксамитові губи або товсті стрілки. А у березні 2021 року візажистка створила власний б'юті-бренд Violette FR. Про таку справу жінка мріяла з 17 років.

У своїй творчості Віолетт Серра надихається Парижем, його архітектурою, садами, людьми. Наприклад, ідея оксамитової Petal Bouche Matte спала їй на думку під час прогулянок розарієм у саду Багатель, а в березні мрія здійснилася.

Представники Guerlain прокоментували призначення Віолетт на посаду креативної директорки з питань макіяжу бренда: "Її досвідченість у текстурах і пігментах відкриє нову яскраву главу для Guerlain".