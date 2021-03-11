8 березня 2021 року будинок парфумерії Guerlain разом з ЮНЕСКО та Анджеліною Джолі, яка виступає амбасадоркою руху пасічників 2021 року у рамках програми для жінок-підприємниць в області бджільництва, об’єднали свої зусилля. Тому вони оголосили про спільну програму, яка допоможе розширити права і можливості жінок шляхом догляду за бджолами.

Екопроєкт проводитимуть на території біосферних заповідників Організації за підтримки Французької обсерваторії апіології (OFA) для пасічників з різних країн. Нагадаємо, що зірка Голлівуду Анджеліна Джолі після зйомок фільму про Лару Крофт особливо захопилася благодійністю. Тому оригінальна ініціатива ЮНЕСКО та Guerlain – не перший її досвід у наданні гуманітарної допомоги жінкам.

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Анджеліна Джолі і Guerlain запускають екопроєкт на підтримку жінок-пасічників

Анджеліна Джолі братиме участь у навчанні жінок особливостям пасічного бізнесу. Вона переконана, що, коли жінки отримують певні навички і знання, то їхнє покликання полягає у тому, щоб допомагати виховувати інших людей.

Я буду рада зустрітися з жінками зі всього світу, які беруть участь у цій програмі. Я з нетерпінням чекаю можливості познайомитися з ними і дізнатися про їхню культуру і навколишнє середовище, а також про роль бджіл у всьому цьому. Я сподіваюся, що навчання зміцнить їхню незалежність, економічне становище і їхню спільноту,

– розповідає Анджеліна Джолі.

Екопроєкт передбачає те, що протягом найближчих 5 років у щорічному 30-денному тренінгу, який запустять OFA 21 червня 2021 року в "Масиві Сент-Бом" у Провансі (Франція), візьмуть участь 50 жінок з 5 різних біосферних заповідників ЮНЕСКО. Жінки переберуть досвід Пасічників OFA: теоретичні і практичні знання про різні аспекти бджільництва, зокрема про керування професійною пасікою.

Ціль проєкту полягає у тому, щоб розширити права і можливості жінок шляхом націленої на спеціальні знання стабільної професійної діяльності. Коли тренінг закінчиться, то учасниці отримають усі інструкції, які будуть потрібні їм, аби професійно доглядати за бджолами, керувати пасікою. Також опісля жінки-пасічники зможуть ділитися своїми навичками і знаннями з метою навчання інших людей.

Також представники проєкту обіцяються побудувати 2500 вуликів у 25 біосферних заповідниках ЮНЕСКО до кінця 2025 року. А 50 жінок, які закінчать навчання до кінця цього року, зможуть отримати підготовку і підтримку у створенні власних бджільницьких господарств.