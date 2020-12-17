На всі випадки життя: 6 модних укладок для дуже короткого волосся
Коротке волосся – це зручно, але інколи жінки із такою зачіскою хочуть урізноманітнити свій образ. Тому навіть на дуже короткі пасма можна знайти модні та оригінальні укладки, які швидко і легко зробити своїми руками.
У цьому сезоні трендовими є короткі стрижки. Це не лише зручно, але й виглядає жіночно і привабливо. На такій довжині волосся також можна створювати красиві і швидкі укладки, а доглядати за короткими пасмами значно легше, пише Harper's Bazaar.
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