На все случаи жизни: 6 модных укладок для очень коротких волос
Короткие волосы – это удобно, но иногда женщины с такой прической хотят разнообразить свой образ. Поэтому даже на очень короткие пряди можно найти модные и оригинальные укладки, которые быстро и легко сделать своими руками.
В этом сезоне в тренде короткие стрижки. Это не только удобно, но и выглядит женственно и привлекательно. На такой длине волос можно создавать красивые и быстрые укладки, а ухаживать за короткими прядями значительно легче, пишет Harper's Bazaar.
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Идеи модных укладок на короткие волосы
Косая или "порванная" челка: главное, чтобы не классическая
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Смело и неоднозначно: прямой раздел волос, навороченная челка и маленькая коса
Укладка в стиле рокабилли, как у фанатов рок-н-ролла с 1950-х
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