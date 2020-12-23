Як в Анджеліни Джолі: трендові та привабливі відтінки для фарбування волосся взимку 2021
Взимку навіть колір волосся повинен додавати образу затишку та освіжати його, виглядати стильно і привабливо. Для фарбування у 2021 році ви можете надихнутися оновленими відтінками волосся, як в Анджеліни Джолі чи Кріссі Тейген.
Взимку 2021 для фарбування волосся модними будуть теплі кавові та пряні відтінки. Cosmopolitan поділився кількома зірковими прикладами для оновлення іміджу.
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Модні відтінки для фарбування волосся взимку 2021
Натурально та практично: кавовий, як в Анджеліни Джолі
Відтінок ірису на прикладі фарбування волосся Кріссі Тейген
Локони в кольорі глінтвейну: ідея для зимового фарбування волосся від Зендеї
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