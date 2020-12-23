Взимку навіть колір волосся повинен додавати образу затишку та освіжати його, виглядати стильно і привабливо. Для фарбування у 2021 році ви можете надихнутися оновленими відтінками волосся, як в Анджеліни Джолі чи Кріссі Тейген.