Как у Анджелины Джоли: трендовые и привлекательные оттенки для окрашивания волос зимой 2021
Зимой даже цвет волос должен добавлять образу уюта и освежать его, выглядеть стильно и привлекательно. Для покраски в 2021 году вы можете вдохновиться обновленными оттенками волос, как у Анджелины Джоли или Крисси Тейген.
Зимой 2021 для окрашивания волос модными будут теплые кофейные и пряные оттенки. Cosmopolitan поделился несколькими звездными примерами для обновления имиджа.
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Модные оттенки для окрашивания волос зимой 2021
Натурально и практично: кофейный, как у Анджелины Джоли
Оттенок ириса на примере окрашивания волос Крисси Тейген
Локоны в цвете глинтвейна: идея для зимнего окрашивания волос от Зендеи
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