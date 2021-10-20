Чистка інструментів для макіяжу є невід’ємною частиною догляду за своєю косметикою та турботою про своє обличчя. Щоб дізнатись, як видаляти залишки макіяжу із пензликів, у нагоді стануть поради дерматологів та візажистів.
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Нагромадження бруду та масел на щіточках для макіяжу може спричинити появу прищів і, можливо, висипання, які називаються дерматитами,
– попереджає Крістіна Монако, сертифікований асистент дерматологічної групи Schweiger у Нью-Йорку.
Потрібно відрізняти чищення щіточок та їх миття. Прибрати залишки косметики, олій та тональних основ з пензлів для макіяжу можна, очистивши спеціальним засобом. Основні пензлики, які ви використовуєте для нанесення на шкіру обличчя пудри, тонального крему, бронзера, хайлайтера, потрібно чистити раз в тиждень. Пензлі для тіней можна рідше. А от робити "генеральне прибирання" своєї косметички рекомендується раз в місяць – мити з милом всі б’юті-інструменти.
Покроковий метод миття пензликів для макіяжу
- Візьміть трішки шампуню і залийте його теплою водою. Перемішайте, щоб утворити піну.
- Занурте пензлики у воду і легенько масажуйте ворсинки.
- Потім промийте їх чистою водою і обережно вичавіть.
- Покладіть сохнути на паперовий рушник.
Як потрібно чистити щіточки для макіяжу / Фото Pexels
Покроковий метод очищення пензликів для макіяжу
- Налийте в склянку очищувач для б'юті-інструментів.
- Опустіть пензлики туди і трішки потримайте. Додатково промивати їх руками не потрібно.
- Акуратно розкладіть пензлики на паперовому рушнику, щоб він увібрав залишки вологи.
Поради від візажистів
- Засіб для миття посуду найдієвіше очищує косметичні інструменти.
- Сушіть пензлі на паперових або таких рушниках, які не залишать на них свого ворсу.
- На перечищайте пензлики. Якщо занадто часто мити щіточки для макіяжу, то вони можуть погано набирати продукт.
- Щоб очистити б’юті-блендери, також використовуйте мило для миття посуду. А потім покладіть їх підсушити на декілька хвилин у мікрохвильову піч.
Коли потрібно змінювати пензлики для макіяжу?
- Тоді, коли кпензлики вже не такі пишні, якими були раніше. "Як правило, кожні три місяці вам слід купувати кілька нових пензлів, щоб замінити старі", – каже Монако.
- Якщо пензлики починають линяти, не пахнуть, знебарвлюються. За відсутності цих ознак кісточкою можна користуватися хоч ціле життя.
- У пухнастих пензликах помітно залишки косметики на межі між ворсинками та ручкою.
- На пензликах для нанесення кремових текстур ворсинки можуть злипатися.