Як чистити пензлики для макіяжу: покрокова інструкція

Пензлики для макіяжу потрібно завжди тримати в чистоті. Від цього залежить якість нанесення косметики та стан вашої шкіри. Тому що, користуючись брудними пензлями, можна спровокувати появу висипань та закупорення пор.

Чистка інструментів для макіяжу є невід’ємною частиною догляду за своєю косметикою та турботою про своє обличчя. Щоб дізнатись, як видаляти залишки макіяжу із пензликів, у нагоді стануть поради дерматологів та візажистів.

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Нагромадження бруду та масел на щіточках для макіяжу може спричинити появу прищів і, можливо, висипання, які називаються дерматитами,

– попереджає Крістіна Монако, сертифікований асистент дерматологічної групи Schweiger у Нью-Йорку.

Потрібно відрізняти чищення щіточок та їх миття. Прибрати залишки косметики, олій та тональних основ з пензлів для макіяжу можна, очистивши спеціальним засобом. Основні пензлики, які ви використовуєте для нанесення на шкіру обличчя пудри, тонального крему, бронзера, хайлайтера, потрібно чистити раз в тиждень. Пензлі для тіней можна рідше. А от робити "генеральне прибирання" своєї косметички рекомендується раз в місяць – мити з милом всі б’юті-інструменти.

Покроковий метод миття пензликів для макіяжу

Візьміть трішки шампуню і залийте його теплою водою. Перемішайте, щоб утворити піну. Занурте пензлики у воду і легенько масажуйте ворсинки. Потім промийте їх чистою водою і обережно вичавіть. Покладіть сохнути на паперовий рушник.



Як потрібно чистити щіточки для макіяжу / Фото Pexels

Покроковий метод очищення пензликів для макіяжу

Налийте в склянку очищувач для б'юті-інструментів. Опустіть пензлики туди і трішки потримайте. Додатково промивати їх руками не потрібно. Акуратно розкладіть пензлики на паперовому рушнику, щоб він увібрав залишки вологи.

Поради від візажистів

Засіб для миття посуду найдієвіше очищує косметичні інструменти.

Сушіть пензлі на паперових або таких рушниках, які не залишать на них свого ворсу.

На перечищайте пензлики. Якщо занадто часто мити щіточки для макіяжу, то вони можуть погано набирати продукт.

Щоб очистити б’юті-блендери, також використовуйте мило для миття посуду. А потім покладіть їх підсушити на декілька хвилин у мікрохвильову піч.

Коли потрібно змінювати пензлики для макіяжу?