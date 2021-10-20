Как чистить кисти для макияжа: пошаговая инструкция

Кисти для макияжа нужно всегда держать в чистоте. От этого зависит качество нанесения косметики и состояние вашей кожи. Потому что, пользуясь грязными кистями, можно спровоцировать появление высыпаний и закупоривания пор.

Чистка инструментов для макияжа является неотъемлемой частью ухода за своей косметикой и заботой про свое лицо. Чтобы узнать, как удалять остатки макияжа с кисточек, пригодятся советы дерматологов и визажистов.

Где темы Макияж для нависших век: 6 правил для выразительного взгляда

Накопление грязи и масел на кисточках для макияжа может вызвать появление прыщей и, возможно, высыпания, которые называются дерматитами,

– предупреждает Кристина Монако, сертифицированный ассистент дерматологической группы Schweiger в Нью-Йорке.

Нужно отличать чистку кисточек и их мытье. Убрать остатки косметики, масел и тональных основ с кистей для макияжа можно, очистив специальным средством. Основные кисти, которые вы используете для нанесения на кожу лица пудры, тонального крема, бронзера, корректора, нужно чистить раз в неделю. Кисти для теней можно реже. А вот делать "генеральную уборку" своей косметички рекомендуется раз в месяц – мыть с мылом все бьюти-инструменты.

Пошаговый метод мытья кисточек для макияжа

Возьмите немного шампуня и залейте его теплой водой. Перемешайте, чтобы образовать пену. Погрузите кисти в воду и легонько массируйте ворсинки. Затем промойте их чистой водой и осторожно выжмите. Положите сохнуть на бумажное полотенце.



Как нужно чистить кисти для макияжа / Фото Pexels

Пошаговый метод очищения кисточек для макияжа

Налейте в стакан очиститель для кисточек. Опустите кисточки туда и чуточку подержите. Дополнительно промывать их руками не нужно. Аккуратно разложите кисточки на бумажном полотенце, чтобы оно впитало остатки влаги.

Советы от визажистов

Средство для мытья посуды действенно очищает косметические инструменты.

Сушите кисти на бумажных или полотенцах, которые не оставят на них своего ворса.

На перечищайте кисточки. Если слишком часто мыть кисточки для макияжа, то они могут плохо набирать продукт.

Чтобы очистить бьюти-блендеры, также используйте средство для мытья посуды. А затем положите их подсушить на несколько минут в микроволновую печь.

Когда нужно менять кисточки для макияжа?