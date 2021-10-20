Как чистить кисти для макияжа: пошаговая инструкция
Источник:Elle
Кисти для макияжа нужно всегда держать в чистоте. От этого зависит качество нанесения косметики и состояние вашей кожи. Потому что, пользуясь грязными кистями, можно спровоцировать появление высыпаний и закупоривания пор.
Чистка инструментов для макияжа является неотъемлемой частью ухода за своей косметикой и заботой про свое лицо. Чтобы узнать, как удалять остатки макияжа с кисточек, пригодятся советы дерматологов и визажистов.
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Накопление грязи и масел на кисточках для макияжа может вызвать появление прыщей и, возможно, высыпания, которые называются дерматитами,
– предупреждает Кристина Монако, сертифицированный ассистент дерматологической группы Schweiger в Нью-Йорке.
Нужно отличать чистку кисточек и их мытье. Убрать остатки косметики, масел и тональных основ с кистей для макияжа можно, очистив специальным средством. Основные кисти, которые вы используете для нанесения на кожу лица пудры, тонального крема, бронзера, корректора, нужно чистить раз в неделю. Кисти для теней можно реже. А вот делать "генеральную уборку" своей косметички рекомендуется раз в месяц – мыть с мылом все бьюти-инструменты.
Пошаговый метод мытья кисточек для макияжа
- Возьмите немного шампуня и залейте его теплой водой. Перемешайте, чтобы образовать пену.
- Погрузите кисти в воду и легонько массируйте ворсинки.
- Затем промойте их чистой водой и осторожно выжмите.
- Положите сохнуть на бумажное полотенце.
Как нужно чистить кисти для макияжа / Фото Pexels
Пошаговый метод очищения кисточек для макияжа
- Налейте в стакан очиститель для кисточек.
- Опустите кисточки туда и чуточку подержите. Дополнительно промывать их руками не нужно.
- Аккуратно разложите кисточки на бумажном полотенце, чтобы оно впитало остатки влаги.
Советы от визажистов
- Средство для мытья посуды действенно очищает косметические инструменты.
- Сушите кисти на бумажных или полотенцах, которые не оставят на них своего ворса.
- На перечищайте кисточки. Если слишком часто мыть кисточки для макияжа, то они могут плохо набирать продукт.
- Чтобы очистить бьюти-блендеры, также используйте средство для мытья посуды. А затем положите их подсушить на несколько минут в микроволновую печь.
Когда нужно менять кисточки для макияжа?
- Тогда, когда кисточки уже не такие пышные, какими были раньше. "Обычно каждые три месяца вы должны купить несколько новых кистей, чтобы заменить старые", – говорит Монако.
- Если кисточки начинают линять, не пахнут, обесцвечиваются. При отсутствии этих признаков кисточкой можно пользоваться хоть всю жизнь.
- В пушистых кисточках заметно остатки косметики на грани между ворсинками и ручкой.
- На кисточках для нанесения кремовых текстур ворсинки могут слипаться.