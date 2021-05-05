Як доглядати за бровами: 6 важливих лайфхаків

Доглядати за бровами також слід ретельно. Зазвичай жінки нехтують цим кроком у своїй б'юті-рутині або вкладають і вищипують брови лише під час створення мейк-апу. Тепер також варто звертати увагу на natural-тенденції в індустрії краси. Тому догляд за бровами як ніколи важливий.

Брови-ниточки і перманентний макіяж більше не в моді. За словами багатьох візажистів, натуральні і здорові брови ще довго будуть одним із головних б'юті-трендів. Вам у нагоді стануть корисні лайфхаки для догляду за бровами, аби зберегти їхній красивий природний вигляд.

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Як доглядати за бровами: лайфхаки

Дайте бровам час відрости. Лише тоді, коли брови будуть достатньо довгими і широкими, це дозволить вам побачити їхню натуральну форму, що полегшить майбутню роботу.

Лише тоді, коли брови будуть достатньо довгими і широкими, це дозволить вам побачити їхню натуральну форму, що полегшить майбутню роботу. Знайдіть свою ідеальну форму. Визначте початок брів, тримаючи олівець від середини крила носа, а потім позначте цю ділянку. Тоді найвища точка брів повинна стати продовженням прямої лінії, яка йде від крила носа до внутрішнього кутика очей. Аби зменшити кількість волосин, щоб не давати бровам надто розростися, то розчісуйте їх за допомогою спулінгу.

Користуйтеся олією для росту волосин. Важливо, щоб олія не подразнювала шкіру обличчя. Засіб потрібно акуратно втирати масажними рухами на ділянку брів перед сном. Таким чином ви зможете запобігти ламкості волосин та знизити чутливість шкіри під час вищипування.

Важливо, щоб олія не подразнювала шкіру обличчя. Засіб потрібно акуратно втирати масажними рухами на ділянку брів перед сном. Таким чином ви зможете запобігти ламкості волосин та знизити чутливість шкіри під час вищипування. Чистота насамперед. Якщо у вас густі брови, то використовуйте гарячий віск або пінцет. Аби зменшити болісні відчуття під час процесу, вищипуйте брови у напрямі росту волосин. Краще робити це при денному освітлені без збільшувального дзеркала. Можна залишити декілька коротких волосин, що надасть бровам натурального вигляду. Особливо на кінцевій точці.