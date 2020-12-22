Шкіра ніг також потребує догляду: корисні та дієві поради
Найбільше ми дбаємо про шкіру обличчя, рук і декольте, але часто забуваємо про ноги. Як правильно очищувати та доглядати за шкірою ніг – читайте в нашому матеріалі.
Для того, щоб мати доглянуту шкіру на ногах, не потрібно витрачати багато часу та грошей на дорогі косметичні засоби. Про догляд у домашніх умовах, розповідає 24 канал.
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Очищення
- Сухий масаж щіткою. Його потрібно робити перед походом у душ. За допомогою сухого масажу видаляються відмерлі частинки шкіри, тому візуально і на дотик вона стає привабливішою.
- Скрабування. Потрібно робити під час або після душу. Вибирайте скраб відповідно до типу вашої шкіри. Найкраще буде проконсультуватися з косметологом щодо застосування цього типу очищення.
- Зволоження. Після миття тіла обов'язково зволожуйте ноги. Можна використовувати гель або молочко. Якщо у вас суха шкіра та яскраво виражене лущення, то варто надати перевагу молочку.
Вибирайте правильно взуття, щоб запобігти появі натоптишів і мозолів. Якщо вони вже у вас є і не збираються зникати, то краще звернутися до лікаря.
Догляд за шкірою ніг в домашніх умовах / Фото Unsplash
Догляд
- Робіть сольові ванни, але тривалістю не більше 10 хвилин, щоб не пересушити і не подразнити шкіру. Процедура знімає набряки та втому. Такий самий ефект для ніг має контрастний душ: кожні 15 секунд чергувати потік холодної і гарячої води. Зміна температур сприяє виробленню колагену та еластину в шкірі.
- Пийте багато води та використовуйте зволожувач повітря вдома. Це дуже сильно впливає на підтримку водного балансу в організмі, що потім відображається на тілі.
- Використовуйте захист від сонця. Сонцезахисний крем потрібно наносити за 30 хвилин до того, як ноги потраплять під прямі сонячні промені, особливо це важливо влітку.
- Зволожуйте п'яти спеціальними оліями. Для того, щоб наші стопи залишалися м'якими і гладкими, а не загрубілими, регулярно після гігієнічних процедур мастіть їх зволожуючими оліями.
- Користуйтеся хайлайтером для ніг, коли хочете оголити їх. Це надасть додаткового блиску ніжкам.
- Боріться з целюлітом. Навіть, якщо він поки у вас не дуже помітний. Прийде час і цей підступний ворог проявиться у всій красі. Краще не дозволити йому цього зробити. Тому правильно та займайтеся спортом.
- Робіть масаж. Якщо немає можливості піти на професійний масаж, то влаштуйте собі спа вдома.
- Тримайте ноги сухими. Якщо можливо, не вдягайте одну й ту саму пару взуття декілька днів поспіль. Давайте взуттю просохнути.
- Підстригайте нігті правильно. Робіть це спеціальними ножицями. Не підстригайте нігті занадто коротко.
Ванночка для ніг в домашніх умовах / Фото Pixabay
Видалення небажаного волосся
Якщо ви досі залишилися прихильницею старого перевіреного способу видалення волосся за допомогою бритви, то ці поради для вас.
- Бритва для чутливої шкіри. Навіть, якщо у вас інший тип шкіри, користуйтеся саме такою бритвою. Компоненти, які входять в склад її подушечки, додатково зволожують шкіру.
- Використовуйте чоловічу пінку замість крему для гоління ніг. Пінка розрахована на ніжну та чутливу шкіру обличчя, тому вона не матиме такого підсушуючого ефекту для шкіри.
- Голіть ноги ввечері, особливо влітку. Адже сонце, під яке шкіра потрапляє одразу після гоління, дуже шкідливе.
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