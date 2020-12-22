Найбільше ми дбаємо про шкіру обличчя, рук і декольте, але часто забуваємо про ноги. Як правильно очищувати та доглядати за шкірою ніг – читайте в нашому матеріалі.

Для того, щоб мати доглянуту шкіру на ногах, не потрібно витрачати багато часу та грошей на дорогі косметичні засоби. Про догляд у домашніх умовах, розповідає 24 канал.

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Очищення

Сухий масаж щіткою. Його потрібно робити перед походом у душ. За допомогою сухого масажу видаляються відмерлі частинки шкіри, тому візуально і на дотик вона стає привабливішою.

Його потрібно робити перед походом у душ. За допомогою сухого масажу видаляються відмерлі частинки шкіри, тому візуально і на дотик вона стає привабливішою. Скрабування. Потрібно робити під час або після душу. Вибирайте скраб відповідно до типу вашої шкіри. Найкраще буде проконсультуватися з косметологом щодо застосування цього типу очищення.

Потрібно робити під час або після душу. Вибирайте скраб відповідно до типу вашої шкіри. Найкраще буде проконсультуватися з косметологом щодо застосування цього типу очищення. Зволоження. Після миття тіла обов'язково зволожуйте ноги. Можна використовувати гель або молочко. Якщо у вас суха шкіра та яскраво виражене лущення, то варто надати перевагу молочку.

Вибирайте правильно взуття, щоб запобігти появі натоптишів і мозолів. Якщо вони вже у вас є і не збираються зникати, то краще звернутися до лікаря.



Догляд за шкірою ніг в домашніх умовах / Фото Unsplash

Догляд

Робіть сольові ванни , але тривалістю не більше 10 хвилин, щоб не пересушити і не подразнити шкіру. Процедура знімає набряки та втому. Такий самий ефект для ніг має контрастний душ: кожні 15 секунд чергувати потік холодної і гарячої води. Зміна температур сприяє виробленню колагену та еластину в шкірі.

, але тривалістю не більше 10 хвилин, щоб не пересушити і не подразнити шкіру. Процедура знімає набряки та втому. Такий самий ефект для ніг має контрастний душ: кожні 15 секунд чергувати потік холодної і гарячої води. Зміна температур сприяє виробленню колагену та еластину в шкірі. Пийте багато води та використовуйте зволожувач повітря вдома. Це дуже сильно впливає на підтримку водного балансу в організмі, що потім відображається на тілі.

та використовуйте зволожувач повітря вдома. Це дуже сильно впливає на підтримку водного балансу в організмі, що потім відображається на тілі. Використовуйте захист від сонця. Сонцезахисний крем потрібно наносити за 30 хвилин до того, як ноги потраплять під прямі сонячні промені, особливо це важливо влітку.

Сонцезахисний крем потрібно наносити за 30 хвилин до того, як ноги потраплять під прямі сонячні промені, особливо це важливо влітку. Зволожуйте п'яти спеціальними оліями. Для того, щоб наші стопи залишалися м'якими і гладкими, а не загрубілими, регулярно після гігієнічних процедур мастіть їх зволожуючими оліями.

спеціальними оліями. Для того, щоб наші стопи залишалися м'якими і гладкими, а не загрубілими, регулярно після гігієнічних процедур мастіть їх зволожуючими оліями. Користуйтеся хайлайтером для ніг , коли хочете оголити їх. Це надасть додаткового блиску ніжкам.

, коли хочете оголити їх. Це надасть додаткового блиску ніжкам. Боріться з целюлітом. Навіть, якщо він поки у вас не дуже помітний. Прийде час і цей підступний ворог проявиться у всій красі. Краще не дозволити йому цього зробити. Тому правильно та займайтеся спортом.

Навіть, якщо він поки у вас не дуже помітний. Прийде час і цей підступний ворог проявиться у всій красі. Краще не дозволити йому цього зробити. Тому правильно та займайтеся спортом. Робіть масаж. Якщо немає можливості піти на професійний масаж, то влаштуйте собі спа вдома.

Якщо немає можливості піти на професійний масаж, то влаштуйте собі спа вдома. Тримайте ноги сухими. Якщо можливо, не вдягайте одну й ту саму пару взуття декілька днів поспіль. Давайте взуттю просохнути.

Якщо можливо, не вдягайте одну й ту саму пару взуття декілька днів поспіль. Давайте взуттю просохнути. Підстригайте нігті правильно. Робіть це спеціальними ножицями. Не підстригайте нігті занадто коротко.



Ванночка для ніг в домашніх умовах / Фото Pixabay

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