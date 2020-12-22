Больше всего мы заботимся о коже лица, рук и декольте, но часто забываем о ногах. Как правильно очищать и ухаживать за кожей ног – читайте в нашем материале.

Для того, чтобы иметь ухоженную кожу на ногах, не нужно тратить много времени и денег на дорогие косметические средства. Об уходе в домашних условиях, рассказывает 24 канал.

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Очистка

Сухой массаж щеткой. Его нужно делать перед походом в душ. С помощью сухого массажа удаляются отмершие частички кожи, поэтому визуально и на ощупь она становится более привлекательной.

Его нужно делать перед походом в душ. С помощью сухого массажа удаляются отмершие частички кожи, поэтому визуально и на ощупь она становится более привлекательной. Скрабирование . Нужно делать во время или после душа. Выбирайте скраб соответствии с типом вашей кожи. Лучше всего проконсультироваться с косметологом по применению этого типа очистки.

. Нужно делать во время или после душа. Выбирайте скраб соответствии с типом вашей кожи. Лучше всего проконсультироваться с косметологом по применению этого типа очистки. Увлажнение. После мытья тела обязательно увлажняйте ноги. Можно использовать гель или молочко. Если у вас сухая кожа и ярко выраженное шелушение, то стоит отдать предпочтение молочку.

Выбирайте правильно обувь, чтобы предотвратить появление натоптышей и мозолей. Если они уже у вас есть и не собираются исчезать, то лучше обратиться к врачу.



Уход за кожей ног в домашних условиях / Фото Unsplash

Уход

Делайте солевые ванны , но длительностью не более 10 минут, чтобы не пересушить и не раздражать кожу. Процедура снимает отеки и усталость. Такой же эффект для ног имеет контрастный душ: каждые 15 секунд чередовать поток холодной и горячей воды. Изменение температур способствует выработке коллагена и эластина в коже.

, но длительностью не более 10 минут, чтобы не пересушить и не раздражать кожу. Процедура снимает отеки и усталость. Такой же эффект для ног имеет контрастный душ: каждые 15 секунд чередовать поток холодной и горячей воды. Изменение температур способствует выработке коллагена и эластина в коже. Пейте много воды и используйте увлажнитель воздуха дома. Это очень сильно влияет на поддержание водного баланса в организме, что затем отображается на теле.

и используйте увлажнитель воздуха дома. Это очень сильно влияет на поддержание водного баланса в организме, что затем отображается на теле. Используйте защиту от солнца . Солнцезащитный крем нужно наносить за 30 минут до того, как ноги попадут под прямые солнечные лучи, особенно это важно летом.

. Солнцезащитный крем нужно наносить за 30 минут до того, как ноги попадут под прямые солнечные лучи, особенно это важно летом. Увлажняйте пятки специальными маслами. Для того, чтобы наши стопы оставались мягкими и гладкими, а не загрубелыми, регулярно после гигиенических процедур смазывайте их увлажняющими маслами.

специальными маслами. Для того, чтобы наши стопы оставались мягкими и гладкими, а не загрубелыми, регулярно после гигиенических процедур смазывайте их увлажняющими маслами. Пользуйтесь хайлайтером для ног, если хотите обнажить их. Это придаст дополнительный блеск ножкам.

для ног, если хотите обнажить их. Это придаст дополнительный блеск ножкам. Боритесь с целлюлитом. Даже если он пока у вас не очень заметен. Придет время и этот коварный враг проявится во всей красе. Лучше не позволять ему этого сделать. Поэтому правильно и занимайтесь спортом.

Даже если он пока у вас не очень заметен. Придет время и этот коварный враг проявится во всей красе. Лучше не позволять ему этого сделать. Поэтому правильно и занимайтесь спортом. Делайте массаж . Если нет возможности пойти на профессиональный массаж, то устройте себе спа дома.

. Если нет возможности пойти на профессиональный массаж, то устройте себе спа дома. Держите ноги сухими . Если возможно, не надевайте одну и ту же пару обуви несколько дней подряд. Давайте обуви просохнуть.

. Если возможно, не надевайте одну и ту же пару обуви несколько дней подряд. Давайте обуви просохнуть. Подстригайте ногти правильно. Делайте это специальными ножницами. Не подстригайте ногти слишком коротко.



Ванночка для ног в домашних условиях / Фото Pixabay

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