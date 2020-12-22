Кожа ног также нуждается в уходе: полезные и действенные советы
Больше всего мы заботимся о коже лица, рук и декольте, но часто забываем о ногах. Как правильно очищать и ухаживать за кожей ног – читайте в нашем материале.
Для того, чтобы иметь ухоженную кожу на ногах, не нужно тратить много времени и денег на дорогие косметические средства. Об уходе в домашних условиях, рассказывает 24 канал.
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Очистка
- Сухой массаж щеткой. Его нужно делать перед походом в душ. С помощью сухого массажа удаляются отмершие частички кожи, поэтому визуально и на ощупь она становится более привлекательной.
- Скрабирование. Нужно делать во время или после душа. Выбирайте скраб соответствии с типом вашей кожи. Лучше всего проконсультироваться с косметологом по применению этого типа очистки.
- Увлажнение. После мытья тела обязательно увлажняйте ноги. Можно использовать гель или молочко. Если у вас сухая кожа и ярко выраженное шелушение, то стоит отдать предпочтение молочку.
Уход за кожей ног в домашних условиях / Фото Unsplash
Уход
- Делайте солевые ванны, но длительностью не более 10 минут, чтобы не пересушить и не раздражать кожу. Процедура снимает отеки и усталость. Такой же эффект для ног имеет контрастный душ: каждые 15 секунд чередовать поток холодной и горячей воды. Изменение температур способствует выработке коллагена и эластина в коже.
- Пейте много воды и используйте увлажнитель воздуха дома. Это очень сильно влияет на поддержание водного баланса в организме, что затем отображается на теле.
- Используйте защиту от солнца. Солнцезащитный крем нужно наносить за 30 минут до того, как ноги попадут под прямые солнечные лучи, особенно это важно летом.
- Увлажняйте пятки специальными маслами. Для того, чтобы наши стопы оставались мягкими и гладкими, а не загрубелыми, регулярно после гигиенических процедур смазывайте их увлажняющими маслами.
- Пользуйтесь хайлайтером для ног, если хотите обнажить их. Это придаст дополнительный блеск ножкам.
- Боритесь с целлюлитом. Даже если он пока у вас не очень заметен. Придет время и этот коварный враг проявится во всей красе. Лучше не позволять ему этого сделать. Поэтому правильно и занимайтесь спортом.
- Делайте массаж. Если нет возможности пойти на профессиональный массаж, то устройте себе спа дома.
- Держите ноги сухими. Если возможно, не надевайте одну и ту же пару обуви несколько дней подряд. Давайте обуви просохнуть.
- Подстригайте ногти правильно. Делайте это специальными ножницами. Не подстригайте ногти слишком коротко.
Ванночка для ног в домашних условиях / Фото Pixabay
Удаление нежелательных волос
Если вы до сих пор остались поклонницей старого проверенного способа удаления волос с помощью бритвы, то эти советы для вас.
- Бритва для чувствительной кожи. Даже если у вас другой тип кожи, пользуйтесь именно такой бритвой. Компоненты, входящие в состав ее подушечки, дополнительно увлажняют кожу.
- Используйте мужскую пенку вместо крема для бритья ног. Пенка рассчитана на нежную и чувствительную кожу лица, поэтому она не будет иметь такого подсушивающего эффекта для кожи.
- Брейте ноги вечером, особенно летом. Ведь солнце, под которое кожа попадает сразу после бритья, очень вредно.
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