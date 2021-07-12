У період вагітності потреби як жінки, так і її шкіри змінюються. Тому лікарка-дерматологиня проєкту "Я соромлюсь свого тіла" Катерина Безвершенко розповіла, як потрібно доглядати за шкірою з перших місяців вагітності. Правила експертки допоможуть вам зберегти вигляд обличчя і тіла сяйливим, зволоженим і здоровим.