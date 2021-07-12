Зміни, які відбуваються зі шкірою майбутньої мами, пов'язані в основному з гормональними змінами. Можливість їхньої появи залежить від генетичної схильності та терміну вагітності.
Варто знати: Обожнюєте кислоти і мало зволожуєте: 5 помилок у догляді за жирною шкірою
Як вагітній жінці доглядати за шкірою
- Креми та олія для запобігання появи розтяжок. Зазвичай перші ознаки розтяжок з'являються з початком поетапного набору ваги. Для їхньої профілактики слід використовувати спеціальні креми та олії вже в першому триместрі вагітності.
- Косметика зі зволожувальними компонентами. Обмінні процеси в дермі пришвидшуються також в першому триместрі. Таким чином шкіра стає більш сухою і чутливою. Катерина Безвершенко рекомендує віддавати перевагу косметиці, яка призначена для шкіри з підвищеною чутливістю та містить зволожувальні компоненти.
- Сонцезахисні креми. Щодня наносіть на тіло й обличчя засоби із високим рівнем SPF, аби запобігти появі пігментних плям.
- Засоби для профілактики варикозу. У другому триместрі вагітна жінка набирає ще більше ваги, тому збільшується навантаження на її ноги, що може спричинити появу судинної сітки та варикозного розширення вен. Саме тому лікарка-дерматологиня наголошує, що необхідно використовувати засоби для профілактики варикозу, венотоніки, гелі зі судинопротекторною дією.
- Не відкладайте похід до дерматолога, якщо вас щось турбує. Вагітність може супроводжуватися деякими шкірними захворюваннями або можуть загострюватися хронічні проблеми з дермою, які існували раніше. Тому потрібно проконсультуватися з дерматологом.