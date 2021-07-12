Изменения, которые происходят с кожей будущей мамы, связаны в основном с гормональными изменениями. Возможность их появления зависит от генетической предрасположенности и срока беременности.
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Как беременной женщине ухаживать за кожей
- Кремы и масло для предотвращения появления растяжек. Обычно первые признаки растяжек появляются с началом поэтапного набора веса. Для их профилактики следует использовать специальные кремы и масла уже в первом триместре беременности.
- Косметика с увлажняющими компонентами. Обменные процессы в дерме ускоряются также в первом триместре. Таким образом кожа становится более сухой и чувствительной. Екатерина Безвершенко рекомендует отдавать предпочтение косметике, которая предназначена для кожи с повышенной чувствительностью и содержит увлажняющие компоненты.
- Солнцезащитные кремы. Ежедневно наносите на тело и лицо средства с высоким уровнем SPF, чтобы предотвратить появление пигментных пятен.
- Средства для профилактики варикоза. Во втором триместре беременная женщина набирает еще больше веса, поэтому увеличивается нагрузка на ее ноги, что может вызвать появление сосудистой сетки и варикозного расширения вен. Именно поэтому врач-дерматолог подчеркивает, что необходимо использовать средства для профилактики варикоза, венотоники, гели с сосудопротекторным действием.
- Не откладывайте поход к дерматологу, если вас что-то беспокоит. Беременность может сопровождаться некоторыми кожными заболеваниями или могут обостряться хронические проблемы с дермой, которые существовали раньше. Поэтому нужно проконсультироваться с дерматологом.