Кавові маски для обличчя – домашній рецепт краси. Варто обрати ту маску, яка підійде саме вашому типу шкіри та регулярно робити її самостійно вдома. Можна мати ідеальну шкіру, якщо поєднувати зовнішню та внутрішню турботу про неї.

Неправильне харчування, як і погано підібрані засоби для догляду, може спровокувати акне на обличчі. Доглядайте за шкірою комплексно, а кава слугуватиме чудовим помічником у цій б’юті-рутині.

Дізнайтеся: Чому маски для волосся не працюють: топ-5 помилок у використанні

Чому кава корисна для шкіри

Кавова гуща здатна очищати шкіру від ороговілих клітин, позбавляючи її тьмяного кольору. Також продукт не містить агресивних хімічних речовин та потенційно шкідливих інгредієнтів, то кавові маски не можуть травмувати дерму.

Зокрема, кофеїн володіє властивостями зменшувати набряки, припухлості на обличчі та знімає запалення. Тому косметичні засоби на основі кави здатні освітлювати шкіру, зменшувати видимість темних кіл та боротися зі запаленнями. А ще вони тонізують дерму, зміцнюють ліпідний бар’єр, пришвидшують обмінні процеси і активізують відновлення клітин. Таким чином, утворюючи нові волокна колагену і еластину, маски з кави мають омолоджувальний ефект.

Як підібрати кавову маску за своїм типом шкіри

Орієнтуючись на свій тип шкіри, додавайте до кавової маски окремі інгредієнти.

Для нормальної і комбінованої шкіри: сир, мед, сметана, молоко.

сир, мед, сметана, молоко. Для жирної дерми: натуральний йогурт, кефір, кисле молоко чи сироватка.

натуральний йогурт, кефір, кисле молоко чи сироватка. Для сухої і чутливої шкіри: оливкова або кокосова олія, мед, жирна сметана чи вершки.

Маски для обличчя з кави: рецепти для домашнього приготування

Маска з кавою для проблемного типу шкіри

Змішайте в рівних пропорціях білу або блакитну глину та кавову гущу, додайте трішки кип’яченої води, перемішуйте інгредієнти, допоки не утвориться густа однорідна маса. Нанесіть суміш на очищену шкіру обличчя та залиште на 5 – 10 хвилин. Маска допоможе зняти запалення і освітлити шкіру.

Кавова маска для нормальної і комбінованої шкіри

Вам знадобиться 2 столові ложки меленої чорної кави та 1 столова ложка натурального меду. Перемішуйте інгредієнти до утворення консистенції жирної пасти. Потім нанесіть маску на шкіру рівномірним шаром. Через 10 – 15 хвилин змийте залишки теплою водою.

Маска на основі кави для жирного типу шкіри

Поєднайте 2 столові ложки меленої кави з 2 столовими ложками йогурту. Якщо у вас немає алергії, то додайте до інгредієнтів ще половину чайної ложки куркуми. Ретельно перемішайте все та тримайте на обличчі не більше 7 – 10 хвилин. Куркума підсилить дію кофеїну, тому маска зможе ефективно боротися з прищами, зменшувати рубці, а йогурт вбере надлишки шкірного сала з поверхні обличчя.

Кавова маска для сухої шкіри

Змішайте 2 столові ложки кавової гущі з 1 столовою ложкою кокосової олії. Коли утвориться однорідна маса, то нанесіть її на обличчя, а через 10 – 15 змийте усі залишки теплою водою.

Маска з кави для того, щоб зробити обличчя світлішим і свіжішим

Поєднайте у рівних пропорціях мелену чорну каву з лимонним соком, якщо у вас немає на продукт алергії. У ємність з інгредієнтами додайте трішки розтертого волоського горіха та перемішайте. Нанесіть маску на шкіру обличчя на 10 – 15 хвилин.