Большинство образов, которые собирают в тиктоке тысячи просмотров, являются современной интерпретацией трендов прошлого. Например, маленькие косички были популярны в эпоху хиппи в 1960-х и 1970-х годах.

Интересно: Парикмахеры назвали 5 модных причесок, которые стоит попробовать летом 2021

Маленькие косички – ностальгический тренд из тиктока

Прическу с маленькими косичками можно стилизовать по-разному, чтобы совершенствовать образ. Можно вдохновиться укладкой Кайли Дженнер.

Длинные волнистые волосы, много свободных тонких косичек и шляпа возвращают к расцвету хиппи. Зато вплетенные бусы и перья, фетровые шляпки и золотые украшения напоминают более роскошный стиль бохо и известный фестиваль Coachella. 2 маленькие косички у лица и голубые тени на веках – знаменитые 90-е. Именно в таком бьюти-образе появилась Белла Хадид на Неделе моды в Париже в марте прошлого года. В частности, она дополнила look бежевым блеском для губ и нарядом в стиле деним.

Чтобы повторить популярный тренд из тиктоку, стоит дать простор для своей фантазии. Косички можно сделать разной ширины и длины, на вьющихся или прямых волосах, более затянутые или более свободные – именно от этого зависит финальный результат. Также не забудьте зафиксировать конец косичек прозрачной эластичной резинкой или лаком для волос. Непослушные волосы можно пригладить пальцами.

Чтобы заплести косички самой себе было легче, бьюти-блогеры в тиктоке предлагают интересный лайфхак. Первым делом нужно отделить прядь и закрепить конец специальной резинкой. Таким образом косичка будет заплетаться одновременно с обеих сторон. Когда закончите, перетащите конец через середину.