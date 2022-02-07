L'Oreal Paris регулярно привлекает звезд для освещения важных социальных тем. Знаменитая актриса и поклонница природной красоты и старения стала одной из них.

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Кейт Уинслет показала лицо без косметики

На странице L'Oreal Paris можно увидеть Кейт Уинслет, которая сначала стоит перед камерой с легким нюдовым макияжем, выделяющим ее взгляд. Звезда также визуально добавила объема губам с помощью розового блеска.

Впоследствии амбасадорша бренда начала смывать с лица косметику и обращаться к зрителям. Она использовала 2 ваттных диска и средство для удаления мейк-апа.

Мои морщины уже ничем не уберешь. Просыпаясь утром, я их вижу в зеркале. И это меня не огорчает. Они со мной уже навсегда, и от этого никуда не деться,

– отмечала 46-летняя Кейт Уинслет.

Знаменитость сделала акцент на том, что нужно быть честными перед собой и достойно воспринимать особенности своего тела, а не скрывать их под слоями косметики.



Кейт Уинслет на камеру удалила макияж с лица / Фото Obozrevatel

Подписчики в комментариях под роликом выразили свое восхищение смелостью звезды и отметили, что ей даже лучше без макияжа. Один из комментаторов добавил, что внешность Уинслет в полной мере передает ее великолепный внутренний мир.

Реакция поклонников

"Прекрасна извне и изнутри";

"Вы заставили меня плакать... красавица";

"Идеальная";

"Вы потрясающая";

"Какое важное видео".

Что известно о Кейт Уинслет?