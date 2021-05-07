Як користуватися консилером: 7 секретних можливостей трендового продукту

Консилер – один із найбільш популярних б'юті-продуктів. Проте навіть у нього є такі способи застосування, про які ви могли не знати. Секретами краси із використанням консилера поділилася візажистка з 10-річним стажем Дар'я Діброва.
Додамо, що консилер і коректор – це різні косметичні засоби. Консилер має легку текстуру зі світловідбиваючими частинками. У складі цього продукту є багато компонентів для догляду за шкірою, які борються з темними кругами під очима, мімічними зморшками, додатково зволожують шкіру. Консилер може виконувати декілька функцій. Насамперед важливо підібрати правильний відтінок продукту.
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Візажистка Дар'я наголошує, що консилер потрібно вибирати на 1 тон світліше від відтінку вашого обличчя. Засіб потрібно наносити тонким шаром постукуючи подушечками пальців або спеціальним пензлем по шкірі. Додавайте консилер на обличчя пошарово, щоб уникнути його скочування і нерівномірного вигляду протягом дня.
Секретні можливості консилера: куди і як його наносити
- Ділянка під очима. На тонкій шкірі можна вдало приховати ознаки втоми за допомогою консилера. Але наносити продукт потрібно на внутрішні кутики очей (тут найтемніша ділянка) і зовнішні, розтушовуючи його до верхньої точки вилиць. Таким чином шкіра сяятиме і матиме свіжий вигляд.
- Для підкреслення форми брів. Розподіліть консилер під нижнім контуром брів та акуратно розтушуйте. У результаті брови будуть більш виразними.
- Замість бази під тіні. Наносіть консилер на повіки тонким шаром, щоб потім тіні не скочувалися. За допомогою засобу ви вирівняєте колір, зможете наносити тіні рівномірно, зберігаючи їхню пігментованість.
- Акцент на кінчику носа. Якщо у вас короткий ніс, то нанесіть консилер на його спинку, аби візуально подовжити. У випадку горбинки на носі консилер варто розтушовувати лише на ділянках, на які падає тінь.
- Використовуйте для контуру губ. Щоб візуально зробити губи більш об'ємними і пухкими, нанесіть консилер по їхньому контуру. Б'юті-лайфхак також замінить основу під помаду і блиск, сприятиме стійкості макіяжу.
- Найбільш секретний спосіб використання консилера. Якщо у вас є помада надто темного відтінку чи, навпаки, дуже яскрава, то додайте до неї трішки консилера, аби пом'якшити колір. У результаті – новий красивий відтінок помади на кожен день.